‘박과 퇴록 황화 바이러스병’ 비상…멜론 이어 수박·오이까지 확산



멜론 박과진딧물매개황화바이러스(경기도농업기술원 제공)



멜론 박과퇴록황화바이러스(경기도농업기술원 제공)

경기도농업기술원은 멜론, 수박, 오이 등 박과 작물 재배지에 황화 바이러스병이 확산함에 따라 재배 농가에 진딧물, 담배가루이 등 매개충에 대한 초기 방제를 당부했다.경기도농업기술원이 지난해 평택, 용인, 양평 등 주요 멜론 재배지 9곳을 조사한 결과, 최근 3년간 박과 진딧물 매개 황화 바이러스 발병률은 2022년 78%, 2023년 80%, 2024년 78%로, 평균 78%에 이르렀다. 주요 황화 바이러스 중 하나인 박과퇴록황화 바이러스는 작년 평택 일부 멜론 재배지에서 처음 발견된 데 이어 올해는 용인과 양평 등 수박 재배지까지 확산됐다.황화 바이러스에 감염된 작물은 잎이 노랗게 변하고 성장이 부진해 과실 품질이 크게 떨어진다. 치료 약제가 없는 데다, 재배 초기에는 생리장해로 잘못 아는 경우가 많아 피해가 커질 수 있다.피해를 줄이기 위해선 작물 수확 후 잔재물과 주변 잡초를 제거하고, 출입문과 측면 창에 방충망과 끈끈이트랩을 설치해야 한다. 매개충의 밀도가 높아지는 8~9월에는 약제에 내성이 생기지 않도록 계통을 달리해 3~7일 간격으로 2~3회 번갈아 뿌리는 것이 효과적이다.박중수 경기도농업기술원 환경농업연구과장은 “황화 바이러스병은 초기부터 매개충 방제를 철저히 하는 것이 무엇보다 중요하다”며, “의심 증상이 보이거나 정확한 진단이 필요할 경우 경기도가 운영하는 사이버식물병원(plant119.kr)에 의뢰해 정확한 진단과 관리 방법을 확인하시길 바란다”라고 말했다.안승순 기자