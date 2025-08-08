“서울어린이대공원 첫 아기 수달 이름 지어주세요”

지난 6월 태어난 천연기념물 ‘유라시아 수달’ 쌍둥이



서울시설공단은 서울 광진구 서울어린이대공원 동물원 역사상 처음으로 유라시아수달이 태어났다고 8일 밝혔다.

서울시설공단은 광진구 능동 서울어린이대공원 동물원에서 천연기념물이자 멸종위기야생동물 1급인 유라시아수달 쌍둥이가 지난 6월 24일 태어났다고 8일 밝혔다. 이는 서울어린이대공원 동물원 역사상 처음이다.유라시아수달은 1982년 천연기념물로 지정됐다. 과거 북한 산간 하천에서 흔히 볼 수 있었지만 환경 문제 등으로 개체 수가 줄며 멸종위기종으로 분류됐다. 일본에서는 이미 멸종된 것으로 알려져 있다.아기 수달을 출산한 부모 수달은 ‘수돌’(수컷)과 ‘달순’(암컷)이다. 2022년 말 각각 대전과 충남 부여에서 생후 1개월 전 발견돼 지난해 6월 안정적인 생활을 위해 서울시설공단 서울어린이대공원에 기증됐다.공단은 안정적인 정착을 위해 자연 서식지에 가까운 생태형 수달사를 조성해왔다. 체계적인 관리를 바탕으로 도심형 동물원에서 멸종위기종의 생명 탄생이 이뤄진 사례인 셈이다.현재 쌍둥이 아기 수달은 바다동물관 내 수달사에서 어미 ‘달순’의 보살핌 속에 자라고 있다. 어미에게는 체력 회복과 수유를 위해 활어 메기 등 특별 사료가 제공됐다.공단은 현재 아기 수달들을 오는 10월 어미와 함께 수달사 외부 방사장에서 공개할 수 있을 것으로 예상하고 있다.오는 12일부터 서울어린이대공원 인스타그램에서 ‘수달 쌍둥이 이름 짓기’ 온라인 이벤트도 진행한다. 공단 홈페이지를 통해 부모 수달의 일상도 공개하고 있다.한국영 서울시설공단 이사장은 “이번 유라시아수달의 성공적인 번식은 생명을 존중하는 서울어린이대공원의 운영 철학과 공단 직원들의 헌신적인 보살핌이 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 동물이 함께 어우러지는 생태문화 공간이자 감동과 즐거움을 주는 열린 공원으로 발전하도록 노력하겠다”고 밝혔다．김주연 기자