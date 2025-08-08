239가지 복지 사업, 한 권에 ‘쏙’… 동작구민 위한 복지 지도 펼친다



서울 동작구가 발간한 종합복지안내서 ‘동작알면복지’. 동작구 제공

서울 동작구는 주민 누구나 필요한 복지 서비스를 이용할 수 있도록 돕는 종합복지안내서 ‘동작알면복지’를 발간한다고 8일 밝혔다.동작알면복지는 구를 비롯해 중앙정부와 서울시에 지원하는 복지 사업 239개와 관련한 내용을 담고 있다. 기준은 지난 6월이다.특히 ▲임신·출산·다자녀 ▲영유아 ▲아동·청소년 ▲청장년 ▲어르신 ▲장애인▲저소득층 및 일반 ▲보훈 ▲다문화 등 9개 분야로 구성돼 사업별 지원 내용, 신청 방법, 문의처 등을 자세히 안내한다.구는 복지정책에 대한 구민의 관심과 이용률을 끌어올리고자 어르신 효도패키지(콜센터, 택시, 세탁, 주사, 한방의료, 장기요양매니저 등)와 청년 정책(만원주택, 월세·식비·문화생활비·구직활동 지원 등), 임신·출산 지원(태교패키지, 출산 축하 용품·임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 등)과 이동지원 서비스(복지카, 행복카, 동심카, 희망카 등)는 물론 ‘동작형 아동 석식도시락’과 같은 주민 체감도가 높은 대표 사업들을 전면에 배치해 강조했다고 설명했다.이 외에도 지역 내 277개 복지시설의 위치 및 이용 정보까지 함께 담아 실질적인 활용도를 높였다.또한 디지털 접근이 어려운 주민들을 위해 종이 책자 1000부를 제작 및 배부함으로써 정보 접근성을 한층 강화했다.안내서는 온라인과 오프라인 모두 제공되며, 구청 및 각 동주민센터와 복지시설에 비치된 QR코드를 통해서도 누구나 간편하게 열람할 수 있다.박일하 동작구청장은 “한 권에 담긴 239개의 복지 정보가 주민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 복지 사각지대를 줄이고, 모든 세대가 안심하고 살아갈 수 있는 복지도시 동작을 만들어 가겠다”고 말했다.임태환 기자