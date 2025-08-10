별내선 경기도 구간 개통 10개월 만에 이용자 30% 증가

서울Pn

별내선 구리역. 경기도 제공


지난해 8월 개통한 별내선의 경기도 구간 이용자가 10개월 간 30% 넘게 증가한 것으로 나타났다.

경기도는 별내선 경기도 구간 5개 신설역의 하루 평균 승객이 지난해 8월 한달간 6만4000명에서 올 6월에는 8만4000명으로 31.25% 증가했다고 10일 밝혔다.

별내선은 기존 8호선 서울 강동구 암사역에서 경기 남양주 별내역까지를 연결하는 노선으로, 구리시와 남양주시를 서울 강남권과 직접 연결하는 광역철도망이다. 경기도 구간엔 장자호수공원역, 구리역, 동구릉역, 다산역, 별내역 등 5개 역이 신설됐으며 지난해 8월 개통 이후 광역버스 및 도로 교통에 집중되던 수요를 분산시키는 역할을 하고 있다.

별내선 경기도 구간 5개 역 중 가장 승객이 증가한 곳은 환승역인 구리역, 별내역으로 집계됐다.

경의중앙선과 환승 가능한 구리역의 경우 개통 초기 하루 평균 1만1800명 수준이던 이용객 수가 약 1만7600명으로 49.3% 증가했다. 경춘선 환승역인 별내역 역시 개통 초기 하루 평균 1만2300명에서 47.3% 증가해 약 1만8300명대를 기록했다.

별내선 개통 이후 별내~잠실간 이동시간도 눈에 띄게 개선됐다. 기존 광역버스나 자가용 이용시 50분 이상 소요되던 구간이 별내선 개통 후 27분대로 단축됐다. 일일 운행횟수도 개통 초기 292회에서 올해 상반기 기준 324회로 32회 증편됐다.

출근 시간대 혼잡도는 개통 초기 평균 153% 수준었으나 상반기 기준 평균 137%로 약간 개선됐다.

강남주 기자
