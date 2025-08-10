울퉁불퉁 강서 흙길… ‘힐링로드’ 변신

홈플러스 가양점~서진학교 사이

비포장길서 목재 데크길로 개선

장애인·임산부 등 안전하게 이동

계절마다 다양한 꽃·나무 감상도



서울 강서구 가양동의 흙길이 목재 데크길로 바뀌면서 휠체어 이용자가 편하게 이동하고 있다(왼쪽 사진).오른쪽 사진은 보행길을 조성하기 전 흙길 모습.

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 많은 주민들이 오가는 길목이지만 흙길이라 보행 환경이 열악했던 구간이 누구나 다니기 편한 아름다운 보행길로 새롭게 탈바꿈했다고 10일 밝혔다.강서구가 이번에 조성한 보행길은 홈플러스 가양점과 서진학교 사이 일대(가양 1477-1)에 있다. 이 길목은 인근 지역 주민들이 양천로 대로변으로 신속하게 나갈 수 있는 지름길이라 도보 통행량이 많았다. 그러나 비포장 흙길이기에 휠체어 이용자가 다니기 불편했다. 비가 내리면 진흙탕으로 변하는 등 안전사고 우려도 있었다.이에 강서구는 주민들의 보행 편의를 높이기 위해 올해 초부터 보행 개선 계획을 세웠다. 약 2개월간 공사 끝에 기존 흙길은 폭 1.5m, 길이 100m 규모의 목재 데크길로 바뀌었다. 눈이나 비가 내려도 누구나 편하고 안전하게 통행할 수 있게 됐다. 배수가 잘 되도록 구조도 설계됐다.경사로와 안전난간도 함께 설치됐다. 전동휠체어 이용자는 물론 장애인, 어르신, 임산부 등 보행 약자가 사계절 안전하게 다닐 수 있게 된 것이다.이뿐만 아니라 주민들이 산책하며 계절마다 달라지는 꽃과 나무를 가까이에서 감상할 수 있도록 주변 환경도 개선했다. 이팝나무 20그루와 사철나무 등 11종 5430그루와 화초류 37종 1만 7836포기가 걷는 이들의 눈을 즐겁게 한다.앞서 강서구는 마곡나루역 5번 출구 앞에는 장미 등으로 295㎡ 규모의 녹지 공간을 만들고 화곡동 강서구청사거리 교차로 인근에는 80㎡ 규모의 정원을 추가로 조성하기도 했다. 서울식물원온실 앞 인도 변에도 82㎡ 규모의 정원이 생겼다.강서구는 앞으로도 주민들이 이처럼 일상에서 걸으면서 자연을 즐길 수 있도록 도심 속 힐링 공간을 곳곳에 조성하는 등 환경 개선 사업을 이어 갈 계획이다.진교훈 강서구청장은 “주민들이 불편함을 감수해야 했던 길이 이제는 발길이 가는 소중한 공간이 됐다”며 “주민 생활 편의를 높이기 위해 다양한 인프라 개선에 적극 노력하겠다”고 말했다.김주연 기자