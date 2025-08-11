성동구, 스마트 도로열선 추가 설치…‘겨울나기 미리 준비’

어린이집·학교 통학로 3개소(0.37km)
장기간 공사 대비, 여름철 조기 완공
|성동구는 폭설 등 이상기후에 선제적으로 대응하기 위해 ‘도로열선’을 미리 추가로 설치했다. 사진은 올해 8월 도로열선이 설치된 행당로8길 보도. 성동구 제공
서울 성동구가 ‘도로열선’ 추가 설치를 완료했다고 11일 밝혔다. 최근 기후변화로 인해 폭염, 폭우, 폭설 등 극한 기상현상이 잦아지는 가운데 다가오는 겨울철 폭설에 선제적으로 대응하기 위해서다.
‘도로열선’은 도로 밑바닥에 매설된 발열 케이블 장치로 강설 시 자동으로 가동되고, 상황실에서 원격 제어도 가능한 스마트 원격제설시스템이다. 친환경적인 스마트 제설 대책으로, 염화칼슘을 뿌리기 전부터 내린 눈을 바로 녹일 수 있다.
구는 열선 설치에 상당한 기간이 소요된다는 점을 고려해, 겨울이 다가오기 전 미리 공사를 추진했다고 설명했다. 이번에 설치된 구간은 ▲어린이집 통학로 2개소(금호산9길, 금호산길) ▲학교 통학로 1개소(행당로8길) 총 3개소(0.37km)다. 올해 겨울부터 본격적으로 운영된다.
한편 구는 지난 2018년 금호산길과 옥수초교 정문 앞 경사가 심한 도로에 시범적으로 열선을 설치한 후 지난해까지 총 51개소, 9.44km 구간에 도로 열선을 설치한 바 있다.
정원오 성동구청장은 “기상이변으로 인해 기습적인 폭설이 발생할 우려가 큰 만큼 여름부터 미리 제설 대책 준비에 착수해 빈틈없는 대응에 나서고 있다”라며 “다가오는 겨울에도 주민 모두가 안전하고 따뜻하게 보낼 수 있도록 더욱 세심하게 살펴나가겠다”고 말했다.
유규상 기자
