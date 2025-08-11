서울Pn

검색

서울시, ‘청년부상제대군인‘ 토크 콘서트 개최…‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초, 양재AI특구 입주 스타트업 모집

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원 어르신 식생활 책임지는 ‘먹고반하다’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파 공영주차장 24곳 무인 주차시스템 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘무자격 중개 막는다’…서울 중구 “공인중개사 명찰 확인하세요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

올해 신청자 대상 시범운영…내년 전면 확대


  •
중구 ‘공인중개사 명찰제’
서울 중구가 공인중개사 성명과 사진, 등록번호가 기재된 ‘공인중개사 명찰제’를 도입한다.
중구 제공


부동산 시장에서 무자격자의 불법 부동산 중개 행위로 인한 피해가 연잇는 가운데 서울 중구는 구민들이 안심하고 거래할 수 있도록 ‘공인중개사 명찰제’를 도입한다.

11일 중구는 올해 신청자를 대상으로 성명, 사진, 등록번호 등이 기재된 공인중개사 명찰을 제작·배부하기로 했다고 밝혔다. 시범 운영 이후 내년부터는 중구 내 모든 공인중개사를 대상으로 확대한다는 방침이다.

공인중개사가 명찰을 착용하면 거래 현장에서 중개인의 자격을 한눈에 확인할 수 있어 불법 중개나 무등록 영업을 예방하는 효과가 있다. 명찰은 본인만 사용할 수 있고, 중개사무소가 휴업·폐업하거나 다른 지역으로 이전하면 반납해야 한다.

중구는 명찰 착용 여부를 점검하고 제도 정착을 위해 한국공인중개사협회 중구지회와 협력한다는 계획이다. 참여 중개사무소에는 ‘명찰제 참여업소’임을 알리는 스티커를 부착한다.

박횡도 한국공인중개사협회 중구지회장은 “무등록 중개 행위나 자격 없는 직원의 불법 중개 행위를 차단해 부동산 거래 시장의 신뢰도가 높아질 것”이라고 환영했다.

김길성 중구청장은 “공인중개사 명찰제 실시로 중개업자의 자격 여부를 구민이 직접 확인할 수 있어 거래 과정에서 불안감이 줄어들 것”이라며 “주민들의 소중한 재산권을 보호할 수 있도록 세심한 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 ‘항공진로콘서트’… 청소년 꿈 하늘을 날다

소통·활력… 운동에 빠진 양천 주민들

생활체육교실 2기 참여자 모집 러닝크루·피클볼 등 4종목 운영

늘어나는 경로당에… 동작 어르신들 ‘웃음꽃’ 활짝[

개소식 참석한 박일하 구청장

강동, 저스피스재단과 문화예술 발전 협약

강동중앙도서관 30일 개관 기념 마음건강·예술치유 프로그램 지원

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr