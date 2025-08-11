강남 ‘교육취약 학생’이 달라졌어요

서울Pn

맞춤형 수업 통해 교육격차 해소
정서 회복·진로 탐색 ‘통합 지원’


  •
조성명 서울 강남구청장이 지난달 30일 구청사에 설치된 개청 50주년 슬로건 앞에서 포즈를 취하고 있다.
강남구 제공


서울 강남구가 지원하는 교육 프로그램이 교육격차 해소와 학생들의 자신감 회복에 특효를 발휘하고 있다.

강남구는 지난 5월부터 ‘교육취약 학생 맞춤형 지도’ 사업을 시범 운영하고 있다고 11일 밝혔다. 사업이 운영되는 강남구의 A중학교는 복합 취약군 학생의 비율이 높다. 그래서 단순한 상담이나 방과후 수업만으로는 문제를 해결하지 못하고 있었다. 하지만 A중학교가 교육청으로부터 받은 예산으로는 대응이 어려웠다.

이에 강남구는 교육격차 해소 사업 예산을 활용한 맞춤형 지원을 A중학교에 제안했고, 그 결과 다양한 프로그램을 운영할 수 있게 됐다. 총 85명의 위기학생을 대상으로 한 이 사업은 ▲어울림 UP(정서적 안정) ▲자존감 UP(학습 역량 강화) ▲희망 UP(집중심리 지원) 등 세 가지로 구성됐다.

강남구는 이번 프로그램 운영에 미래교육센터 자원도 적극 활용했다. 인공지능(AI) 기반 디지털 교구를 활용한 맞춤형 체험 수업은 총 4회차 운영해 학생들과 교사들 모두로부터 좋은 반응을 얻었다. 교사들은 “학생들이 바뀌는 속도는 저마다 다르지만 그 속도를 존중해 줄 수 있는 프로그램이 필요했다”면서 “학교의 요구를 지자체가 행정으로 뒷받침해 준 게 결정적이었다”며 감사를 표했다.

조성명 강남구청장은 ﻿“교과 성취를 넘어 정서 회복과 진로 탐색까지 아우르는 통합교육 지원을 통해 앞으로도 위기 청소년을 품고 교육 1번지 강남의 경쟁력을 키워 가겠다”고 밝혔다.﻿


김동현 기자
2025-08-12 25면
