‘오랜 염원 풀렸다’···보성군 8월 18일부터 도시가스 시대 개막

성암해그린아파트 첫 수혜
1844세대 연간 4억원 연료비 절감 효과


  •
보성군 도시가스 공급소.


전남 보성군이 오는 18일부터 보성군민의 오랜 숙원사업이었던 보성읍 도시가스 공급을 본격 시작한다.

첫 공급 대상은 보성읍 원봉리 소재 성암해그린아파트다. 전남도시가스㈜와 공급계약을 체결한 세대부터 차례로 공급이 이뤄진다.

군은 이번 공급을 시작으로 2028년까지 보성읍 전역에 도시가스 공급을 완료한다는 방침이다. 보성읍 1844세대가 연간 약 4억원, 세대당 평균 연료비 21만원을 절감할 수 있을 것으로 전망된다. 그동안 등유·LPG를 생활 연료로 사용하던 주민들은 난방비와 취사 연료비 부담이 크게 줄고, 안정적이고 쾌적한 에너지 사용 환경을 누리게 될 것으로 기대된다.

‘보성군 도시가스 공급사업’은 2020년부터 보성군·한국가스공사·전남도시가스㈜가 공동 추진해 온 대규모 에너지 인프라 확충 사업이다. 이 사업은 한국가스공사의 장흥~보성·보성~벌교 구간 주배관 공사와 보성군·전남도시가스㈜의 보성읍 소매배관 공사로 구분해 추진되고 있다.

주배관 공사는 장흥~보성(26.7㎞), 보성~벌교(37.7㎞) 구간에 천연가스 공급을 위한 배관공사 및 공급관리소 등을 설치하는 사업이다. 사업비는 총 1644억원이 투입된다. 장흥~보성 구간은 지난 7월 공사가 완료됐다. 보성~벌교 구간은 공사가 진행 중이다.

보성읍 소매배관 공사는 지난해 8월 보성군과 전남도시가스㈜ 간 도시가스 공급 협약을 통해 2028년까지 공급관 설치를 완료할 예정이다. 사업비는 55억원이 투입된다. 1차 년도 공사를 마무리하고 2차 년도 공사를 진행하고 있다. 이번 최초 공급 지역은 보성공급소~성암해그린~보성보훈회관 일원이다. 1차 년도 소매배관 구간에 해당한다. 성암해그린아파트의 인입공사 완료일에 맞춰 도시가스 최초 공급이 시작된다.

김철우 군수는 “군민의 오랜 염원이었던 보성읍 도시가스 공급이 마침내 현실이 됐다”며 “전남도시가스와 적극 협력해 보성읍 내 미공급 지역에 대한 도시가스 공급이 조기에 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

보성 최종필 기자
