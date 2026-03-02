성동 “어르신 맞춤 운동 지원… 셔틀버스로 모십니다”

마장 스마트헬스케어센터 오픈

성수 포함해 6번째 권역별 거점



정원오(가운데) 성동구청장이 지난달 20일 열린 ‘마장 스마트헬스케어센터’ 개소식에서 복지관 직원과 인사를 하고 있다.

성동구 제공

서울 성동구는 지난달 20일 마장 스마트헬스케어센터를 개소했다고 1일 밝혔다. 개소식에서 정원오 성동구청장은 “건강한 노후를 준비할 수 있도록 개인별 맞춤 운동을 체계적으로 지원하겠다”며 “현재 마련한 3분의 1 수준을 넘어서 앞으로도 전체 행정동에 들어설 수 있도록 준비할 것”이라고 강조했다.마장 센터는 성동노인종합사회복지관 3층에 조성됐다. 센터는 복지관의 돌봄 기능과 연계해 재가(가정 방문)·취약 어르신이 이용할 수 있도록 설계됐으며, 셔틀버스를 활용해 이동이 어려운 어르신의 접근성을 높인 점이 특징이다. 단순한 운동 공간을 넘어 이동 취약 계층까지 고려한 접근성 보완 모델을 적용해 이용 편의를 높였다.구는 2024년 12월 사근 센터 개소를 시작으로 지난해 송정·왕십리·금호 등 4개 지역에 센터를 마련했다고 설명했다. 지난 27일 개관한 성수 센터까지 포함하면 총 6개 권역별 거점이다.센터는 건강측정존, 인공지능(AI) 근력운동존, 유연성 운동존으로 구성된다. 이용 대상은 60세 이상 성동구민이며, 단순 체험이 아닌 신체기능 평가 기반 3개월 집중관리 프로그램으로 운영된다. 센터는 보행 속도·균형·근력 등을 측정해 신체기능평가(SPPB) 점수를 산출하고, 결과에 따라 기능별 운동반을 배정한다. 건강운동관리사가 이를 지도하며 AI 장비로 운동 강도와 데이터를 관리하고, 주기적 재측정을 통해 운동 처방을 조정한다. 정 구청장은 “생활권 가까이에서 누구나 체계적인 건강관리를 받고, 운동에 즐겁게 참여할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.﻿유규상 기자