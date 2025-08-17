울산·거제 ‘조선소에 트럼프 모시기’ 경쟁

서울Pn

‘경주 APEC’ 오면 조선소 방문 전망
울산은 이미 초청, 거제는 서한 계획

한국을 대표하는 조선 도시들이 도널드 트럼프 미국 대통령 ‘모시기’에 나섰다. 10월 경북 경주에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 트럼프 대통령이 참석하면, 지난해 말 당선 이후 줄곧 한국 조선사와의 협력을 강조했기 때문에 국내 조선사를 찾을 수 있다는 전망이 나와서다.

변광용 경남 거제시장은 트럼프 대통령에게 ‘한화오션 거제조선소 방문’을 제안하는 서한문을 전달할 계획이라고 17일 밝혔다.

서한문에는 ‘1998년 트럼프 대통령의 당시 대우중공업 옥포조선소 방문 이후 한화오션은 친환경 선박 건조·첨단 해양 기술 분야에서 세계를 선도하는 기업으로 도약했다’, ‘미 해군 함정 월리 쉬라함, 유콘함에 이어 찰스 드류함 정비까지 수행하는 한화오션을 찾아 한미 방산 협력의 새로운 시대를 함께 열어가길 바란다’는 내용 등이 담길 예정이다. 변 시장은 “트럼프 대통령이 세계 빅2, 빅3 조선소가 있는 거제 조선소 현장을 방문해 줄 것을 정중히 요청한다”고 밝혔다.

HD현대중공업 조선소가 있는 울산시는 지난 3월 주부산 미국영사관을 방문해 놀란 바크하우스 영사에게 ‘트럼프 대통령과 미국 정부에 대한 울산 초청’ 서한을 전달했다. 서한에는 울산의 경제적 중요성과 산업 경쟁력 강조, 한미 산업 협력 가능성, 경제 외교 강화 기대, 조선·방산·해양안보 등 협력 확대 등 내용이 담겼다.

이들 지자체는 트럼프 대통령 방한 여부가 확정되지 않았지만 방문이 성사되면 조선·방산 등 지역 경제에 긍정적인 효과가 나타나고, 해외 시장에서 ‘한국 조선산업을 대표하는 지자체(기업)’라는 이미지 제고도 기대한다.


거제 이창언 기자
2025-08-18
