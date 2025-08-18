경기 의왕시, 한 여름밤 낭만 ‘우리 동네 돗자리 영화관’ 운영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 의왕시는 오는 8월 23일부터 9월 5일까지 백운호수공원, 왕송호수공원, 갈미한글공원에서 ‘우리 동네 돗자리 영화관’을 운영한다고 18일 밝혔다.여름밤 도심 속 공원에서 가족, 친구, 이웃과 함께 영화를 즐길 수 있는 야외 문화 행사로 ▲8월 23일(토) 백운호수공원에서 ‘인생은 아름다워’ ▲8월 30일(토) 왕송호수공원에서 ‘마이펫의 이중생활 2’ ▲9월 5일(금) 갈미한글공원에서 ‘말모이’가 저녁 7시 30분에 모두 세 차례 상영된다.누구나 돗자리 하나면 무료로 영화를 볼 수 있고, 푸드트럭(유료)도 운영돼 간단한 먹거리도 함께 즐길 수 있다.김성제 시장은 “돗자리 영화관과 함께 여름밤 가족, 친구, 이웃과 영화를 관람하며 맛있는 음식도 즐기고 소중한 추억을 만드는 추억을 만들길 바란다”며, “앞으로도 시민들의 일상에 문화와 여유가 깃들 수 있는 다양한 문화 프로그램을 마련하겠다”라고 밝혔다.우리 동네 돗자리 영화관은 비가 내일 경우 상영이 취소될 수 있다.안승순 기자