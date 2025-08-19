여수세계섬박람회, 총체적 지원 T/F 구성

서울Pn

여수세계섬박람회 기대 커, 모든 관련 실국 참여해 준비해야


김영록 전남지사가 19일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 있다.


2026 여수세계섬박람회 지원을 위해 전남도의 모든 관련 실국이 참여하는 총체적 지원T/F가 구성된다.

김영록 전라남도지사는 19일 도청 서재필실에서 실국 정책회의를 열어 2026 여수세계섬박람회 총체적 지원 T/F 구성과 정부 예산안 편성 막바지 단계 국비 확보 활동 총력 등을 강조했다.

김 지사는 “2026 여수세계섬박람회 개최가 1년여 앞으로 다가왔다”며 “섬박람회는 지난 2012 여수세계박람회를 이어받는 행사로서 기대가 큰 만큼, 행정부지사를 단장으로 해 모든 관련 실국이 참여하는 총체적 지원 T/F를 만들어 크게 준비하라”고 지시했다.

이어 국비 확보와 관련해서는 “기획재정부의 정부 예산안 편성이 마무리 단계에 있지만 아직 노력할 여지가 더 있을 것”이라며 “아직 안 된 부분을 다시 한번 파악해 경제부지사를 중심으로 할 수 있는 모든 노력을 기울여야 한다”고 말했다.

또 “동부권의 석유화학·철강산업 위기 극복을 위해 올해 당장 해야 할 일과 내년에 할 일에 대한 계획에 대해 좀 더 추가적인 보강이 필요하다”며 “여수산단 현장과 소통을 강화해 무엇이 필요한지 그 정답을 찾아 나가자”고 당부했다.

김영록 지사는 또 “오는 30일 개막하는 2025 전남국제수묵비엔날레와 10월 2025 남도국제미식산업박람회 등은 전남의 매력을 세계에 알리는 대형 행사다”며 “이와 연계한 남도한바퀴 여행상품·한국관광공사의 숙박세일페스타 등을 모두 아우르는 공동 홍보마케팅을 통해 그 효과를 극대화하자”고 말했다.

여수 류지홍 기자
