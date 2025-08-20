다음달 ‘제5회 금천패션영화제’ 본선진출작 50편 선정

4개 부문 경쟁작품 1134편 접수



제5회 금천패션영화제

서울 금천구와 금천문화재단이 다음달 ‘제5회 금천패션영화제’에서 선보일 본선 진출 작품 50편을 선정했다고 20일 밝혔다.2021년부터 시작해 올해 5회를 맞는 ‘금천패션영화제’는 의류봉제산업부터 현재 패션산업으로 이어진 금천 지역의 역사와 문화적 가치를 ‘영화’로 조명하는 금천 지역의 대표적인 축제다. 지난 6월 25일부터 지난달 23일까지 한달간 접수된 1134편 후보작 가운데 50편이 예선 심사를 통과했다.특히 올해는 ‘패션’, ‘트렌드’, ‘스타일’, ‘인공지능(AI)’ 네 분야로 나눠 심사를 진행했다. 케이팝(K-POP)을 향한 해외 소녀들의 열정을 담은 ‘사요나라, 사랑해, 사요나라(감독 홍선혜)’, ‘이스라의 인터뷰(김성현)’와 젊은 영화인의 영화 제작에 대한 ‘셀프 테이프(감독 박천현)’, ‘REC(감독 안서연)’ 등 실험적이고 상상력 넘치는 작품이 호평을 받았다.한선화 배우와 장률 배우가 출연한 ‘개를 위한 러브레터(감독 한혜인)’, 한국 단편영화계의 원로 홍서연, 이양희 배우가 참여한 ‘영남아 자전거를 배워야 해!(감독 신다영)’ 등도 눈길을 끈다. 올해 신설된 AI 부문에서는 ‘고해성사(감독 장권호)’가 감정을 학습한 휴머노이드의 갈망을 종교적 모티프로 풀어냈다.본선 진출작은 다음달 12일부터 14일까지 열리는 제5회 금천패션영화제에서 무료로 감상할 수 있다. 최종 심사를 거쳐 1800만원 규모의 시상도 진행한다.서영철 금천문화재단 대표이사는 “다양하고 실험적인 작품을 본 영화제 때 만날 수 있으니 많은 기대바란다”고 말했다.김주연 기자