금천구 일상 속 힐링정원 가꿀 ‘마을정원사’ 1기 수료

마을정원사 양성프로그램 15명 배출


  •
금천구 가꿀 '금천 1회 마을정원사'
서울 금천구가 지난 20일 개최한 '금천 제1회 마을정원사 수료식'에서 15명의 마을정원사가 기념사진을 찍고 있다.
금천구 제공


서울 금천구에서 일상 속 정원을 가꿀 ‘마을정원사’ 15명이 배출됐다.

21일 금천구는 식물과 정원 조성 등에 대한 교육 과정을 마친 마을정원사 15명이 참여한 가운데 전날 ‘금천 제1회 마을정원사 수료식’이 열렸다고 밝혔다.

교육 수료자들은 지난 6월 18일부터 지난 20일까지 10차례 진행된 수업에서 식물의 성장과 발달과 정원의 개념, 디자인, 관리 등에 대한 이론과 실습을 배웠다. 조경·원예 전문가를 초빙해 정원에 대한 실전 감각을 키웠고, 현장 견학 수업으로 체험도 이뤄졌다.

이들은 앞으로 금천정원지원센터에 있는 정원을 관리할뿐만 아니라 정원 관련 행사에 자원봉사자로서 참여하게 된다.

금천구는 이를 통해 주민 누구나 정원을 즐길 수 있는 문화를 조성하고 도심 속 녹색공간을 확대한다는 계획이다.

금천구는 다양한 주민참여형 정원 프로그램도 구상 중이다. 동주민센터나 학교와 연계해 정원에 대한 상담이나 봉사활동 등 체계를 구축할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “정원은 단순한 녹지가 아니라, 쉼과 힐링을 할 수 있는 도심 속 오아시스”라며 “마을정원사와 함께 주민들이 직접 가꾸고 즐길 수 있는 정원문화를 조성하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

김주연 기자
