김진경 경기도의회 의장, 평화의 소녀상 건립 7주년 추모식… 올바른 역사 인식 확립되도록 최선 다할 것



김진경 의장이 도의회 평화의 소녀상 건립 7주년 추모식에서 평화의 소녀상 옆에 앉아 일본군 성노예 피해자들을 기리는 추모의 뜻을 표하고 있다.(사진=경기도의회)



김진경 의장과 경기도의회 의원들이 평화의 소녀상 앞에서 ‘나비날개’ 추모 퍼포먼스를 펼치며 인권과 평화의 가치를 되새기고 있다.(사진=경기도의회)



김진경 의장과 경기도의회 의원들이 소녀상 앞에서 고개 숙여 참배하며 피해자들의 아픔을 되새기고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김진경 경기도의회 의장(더불어민주당, 시흥3)은 12일 오전 도의회 1층 입구에서 열린 ‘평화의 소녀상’ 7주년 추모식에 참석해 피해자들의 희생을 기렸다.경기도의회 평화의 소녀상은 지난 2018년 의원들의 자발적인 모금을 통해 전국 지방의회 최초로 건립한 조형물로, 일본군 성노예 피해자를 기리고 올바른 역사 인식 정립을 위해 세워졌다.이날 추모식에는 정윤경(더불어민주당, 군포1)·김규창(국민의힘, 여주2) 부의장과 장한별 더불어민주당 총괄수석부대표(수원4), 임채호 의회사무처장도 함께 참석해 추모의 뜻을 더했다.김 의장은 평화의 소녀상 앞에서 헌화와 묵념을 하며 피해자들의 희생을 가슴 깊이 되새겼다.김 의장은 “인권과 평화의 소중한 가치를 상징하는 평화의 소녀상은 역사를 바로 세우는 데 우리 모두에게 깊은 의미를 전한다”며 “경기도의회는 앞으로도 올바른 역사 인식이 확립될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀