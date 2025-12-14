생활체육 활성화 위해… 서대문, 다목적 체육시설 개관

명지대에 조성… 이달까지 무료
피클볼·스크린 파크골프도 즐겨
서울 서대문구는 15일부터 명지대 MCC관 1층에 ‘서대문구 다목적 체육시설’을 조성해 운영을 시작한다고 14일 밝혔다.
서대문구 다목적 체육시설은 총면적 918㎡ 규모로 농구, 배드민턴, 탁구, 피클볼(테니스·배드민턴·탁구가 합쳐진 라켓 스포츠)을 즐길 수 있다. 또 4타석 규모의 스크린 파크골프장도 이용 가능하다. 총 사업비 15억 원이 투입돼 지난 7월에 착공, 5개월여의 공사를 거쳤다. 구는 이달 말까지 서대문구민들을 대상으로 무료 개방하며 이후 유료로 전환한다. 내년 1월 2일부터 ‘서울시 공공서비스예약’ 홈페이지에서 대관 신청할 수 있다. 단, 스크린 파크골프는 당일 현장에서 무인 단말기(키오스크)로 접수한다.
지난 12일 열린 개관식에서 이성헌 구청장은 “기다려 주신 주민분들께 감사드리며 생활체육 활성화를 위해 앞으로도 관련 인프라 확충에 지속해서 힘쓰겠다”고 말했다.
자세한 내용은 서대문구 다목적 체육시설(02-330-8826, 02-3140-8320)로 문의하면 된다.
서유미 기자