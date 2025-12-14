용산 쪽방촌 금손들과 ‘온기’ 나눔

동자동 ‘주민 작가’ 사진·공예 전시



박희영 서울 용산구청장이 지난 10일 용산아트홀 전시장에서 동자동 쪽방촌 주민들의 사진과 생활공예품 전시회인 ‘온기’의 개막을 알리고 있다.

용산구 제공

서울 용산구가 동자동 쪽방촌 주민들의 사진과 공예작품 등을 담은 전시회 ‘온기’를 열었다. 14일 용산구에 따르면, 쪽방촌 주민작가 15명의 작품 50여점이 용산아트홀 지하 1층 전시장에서 지난 10~12일 관람객을 만났다. ‘온기’에는 사람과 사람 사이의 따뜻함을 나누는 자리라는 의미가 담겼다.박희영 용산구청장은 개막식에서 “예술 활동은 단순한 취미를 넘어 삶을 회복시키는 힘이 있다”며 “전시를 통해 쪽방촌 주민들이 자신의 가능성을 발견하고 지역사회와 자연스럽게 소통할 수 있기를 바란다”고 했다.전시는 지난 1년간의 작품 활동을 담았다. 사진과 생활공예, 캘리그라피에 이르는 다양한 작품에선 일상 공간 속에서 마주하는 소소한 장면과 감정이 묻어난다. 그동안 생계에 밀려 자신을 표현할 기회가 없었던 주민들이 ‘작가’로서 처음 나서는 무대다. 생활공예품은 주민들이 직접 제작한 실용 소품과 장식물 등이며 관람료는 무료다. 한 주민 작가는 “살면서 전시를 하는 날이 올 줄 몰랐다”며 “사진 한 장, 작은 공예품 하나라도 누군가에게 위로가 될 수 있다는 사실이 감격스럽다”고 했다. 또 다른 주민 작가는 “제가 사는 동네는 대부분 경제적으로 넉넉지 않고 생활에 여유가 없는 분들이 살아가는 곳”이라며 “매년 문화적 혜택을 누릴 수 있도록 물심양면으로 도와주는 용산구청, 서울역쪽방사무소 등에 감사를 표하고 싶다”고 했다. 전시장을 방문한 관감객은 “쪽방 주민들의 새로운 모습을 보니 뭉클하다”며 “모두가 이야기 하나쯤은 품고 살고 있다는 사실을 새삼 느꼈다”고 소감을 말했다.한편 용산구는 쪽방촌의 따뜻한 겨울을 위해 주민 보호활동도 강화했다. 방문건강관리 서비스를 늘리고 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 통해 나눔문화 보호 활동도 나선다. 지난달에는 서울역 쪽방주민 30명과 함께 보라매안전체험관에서 재난 대응 역량 강화를 위한 실전 훈련도 했다.서유미 기자