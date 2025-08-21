순천 여름 동천은 빛으로 물들어···‘동천 야광 축제’

22~23일 이틀간 캔들라이트 콘서트 개최



지난 16일 야광레이스 10㎞ 코스에 참가한 주자들이 동천변을 달리고 있다.

순천시가 여름 야간 관광 콘텐츠로 기획한 ‘2025 동천 야광 축제’가 시민과 관광객의 뜨거운 관심 속에 본격적인 행보를 이어가고 있다.동천 야광 축제의 일환으로 지난 16일 열린 ‘야광 레이스’는 순천시 최초의 야간 마라톤 행사로 전국에서 3000여명이 참가해 동천 일대를 달리며 성황리에 마무리됐다.가족 단위부터 청년층과 동호회 등 다양한 계층이 참여한 이번 레이스는 형형색색의 야간 경관 조형물로 꾸며진 코스를 달리며 여름밤 동천에서 이색적인 추억을 쌓는 특별한 경험으로 큰 호응을 얻었다. 참가자에게는 순천 사랑 상품권이 경품으로 제공됐으며, 지역 특산물인 월등 복숭아 할인 판매 등 지역경제 활성화에도 기여했다.시는 오는 22일과 23일 양일간 동천변에서 ‘캔들라이트 콘서트’도 개최해 동천 야광 축제의 열기를 확산해 나갈 예정이다.은은한 촛불과 동천의 야경이 어우러질 이번 공연은 금요일에는 정열적인 플라멩코, 토요일에는 시원한 현악 3중주 클래식 연주를 선보여 야광 레이스의 활기찬 에너지와는 또 다른 분위기를 선보일 예정이다.시는 앞으로도 동천의 자연환경과 빛 그리고 음악이 어우러진 야간 콘텐츠를 확대해 야간 체류형 관광 활성화에 박차를 가할 계획이다.시 관계자는 “동천 야광 축제를 통해 동천이 낮에는 생태와 휴식의 공간, 밤에는 문화와 관광의 명소로 새롭게 자리매김하고 있음을 보여줬다”며 “앞으로도 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 차별화된 야간 관광 콘텐츠를 확대해 나갈 계획이다”고 말했다.한편 동천을 활용한 야간 관광 축제 ‘2025 동천 야광 축제’는 오는 31일까지 동천 테라스 일원에서 개최된다.순천 최종필 기자