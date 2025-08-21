구로구, 기후위기 대응 ‘G(지)구로 수호대’ 모집

기후행동 실천 캠페인 전개, 누구나 참여 가능



구로구 제공

서울 구로구가 기후행동 실천운동 ‘G(지)구로 수호대’를 시작하고, 탄소중립도시 실현을 위한 구민 참여 캠페인에 나선다고 21일 밝혔다.‘G구로 수호대’는 주민이 일상에서 기후행동을 실천하는 시민참여형 운동이다. ‘그린(Green) 구로! 그레이트(Great) 구로!’라는 구호의 약자ek. 푸른 도시, 위대한 구로를 함께 만들어가자는 의미가 담겨 있다.이번 운동은 내년 말까지 참여자 1만 명을 목표로 진행된다. 누구나 손쉽게 참여할 수 있도록 참여 문턱을 낮췄다. 지역 주민과 직장인이 자발적으로 실천에 나서도록 해 기후위기 대응 의식을 지역 전반으로 확산할 계획이다.참여 방법은 간단하다. 홍보물이나 현수막에 삽입된 큐알(QR)코드를 통해 접속한 뒤 20개 항목의 기후행동 자가진단 문항에 응답해 현재의 실천 수준을 확인한다. 이어서 실천서약에 동의하고 일상에서 행동으로 옮기는 것으로 참여가 완료된다.모집은 연중 진행되며, 1차 집중 모집 기간은 8월 18일부터 9월 25일까지다. 집중 모집 기간 중 서약자에게는 서약 순서별 추첨을 통해 10명에게 3만 원 상당의 상품권을 증정한다.장인홍 구로구청장은 “이번 ‘G구로 수호대’는 단순한 캠페인을 넘어 기후행동이 일상이 되는 시민운동”이라며 “구민과 함께 기후위기에 능동적으로 대응하고 탄소중립도시 구로 실현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.서유미 기자