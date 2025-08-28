서울Pn

검색

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 ‘동 마을 축제’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 중화6구역 재개발사업 신속통합기획 확정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

중랑구 재개발사업 본격 추진


  •
서울시 신속통합기획이 확정된 중랑구 중화동 309-39일대 조감도. 중랑구 제공


서울 중랑구가 중화6구역(중화2동 309-39번지 일대) 민간재개발사업이 지난 27일 확정됐다고 28일 밝혔다. 앞서 지난 18일에는 주민설명회를 열었다.

중화2동 309-39번지(구역면적 4만 5566㎡, 최고 35층, 1280세대 규모) 일대는 단독·다가구 등의 주거용 건축물이 밀집된 곳이다. 건물의 약 74%가 건축된 지 20년 이상 지난 노후 주택이고 반지하 주택 비율도 약 63%를 차지한다. 불법 주정차 및 협소한 도로 문제 등으로 주거환경 개선의 필요성이 높았던 지역이다.

이번 신속통합기획의 주요 목표는 ▲중랑천 경관과 어우러지는 단지 조성 ▲장미제일시장 인접부 공공·생활시설 확충 ▲중화역~중랑천 보행축 및 어린이공원 설치 ▲교통·기반시설 정비 등 네 가지다.

한편 중랑구는 현재 종전·후 추정자산 산출 및 심의자료를 작성 중이며, 입안동의서 양식을 배부하기 전인 10월 중에 추정분담금 검증위원회를 개최 예정이다. 관계부서(기관) 협의를 거쳐 작성된 정비계획(안)을 바탕으로 10월~11월 주민공람(30일) 및 주민설명회를 목표로 하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이로써 중랑구는 5개 지역이 신속통합기획 확정되었다”며 “이번 신속통합기획 확정으로 중랑천 수변 활력단지로 재탄생해 주민의 쾌적한 일상생활과 지역 활성화로 이어지길 기대한다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

“연 24만원 버스비 지원받으세요” 전 세대 ‘이동

어린이·청소년·청년·어르신 대상 서울 전역·마을버스 이용 시 혜택 새달 1일 신청 접수… 12월 첫 지급 정문헌 구청장 “모두 누릴 공공재”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr