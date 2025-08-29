관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

서울Pn

서울대입구~봉천역·관악로 재정비
용적률·높이 완화해 민간 개발 촉진


  •


서울 관악구가 서울대입구역에서 봉천역을 아우르는 강감찬대로 일대에 대한 ‘봉천지역중심 지구단위계획안’을 마련했다고 28일 밝혔다.

관악구 최대 중심지인 서울대입구역~봉천역 일대 약 59만 3000㎡에 대한 이번 계획은 다음달 11일까지 주민 열람이 진행된다. 민간 개발 활성화를 목표로 ▲용적률 체계 개편·최고 높이 완화 ▲관악로 남측 구역 확장 ▲관악 S밸리 연계 일자리 중심 용도 도입 등이 담겼다.

관악구는 역세권과 간선도로변 복합개발 활성화에 중점을 두고 용적률과 최고 높이 규제를 완화한다. 특히 준주거지역 이면부나 2000㎡ 이상 개발하는 일반상업지역 이면부 역시 간선변과 동일한 용적률을 적용할 수 있게 된다. 일반상업지역은 최고 높이 규제를 100m로 완화하고 개발 규모나 권장 용도에 따라 최고 높이가 최대 30m 높아진다.

역세권 복합개발을 촉진하기 위해 관악로 남측 1만 9841㎡ 구간은 지구단위계획구역에 편입하고 특별계획가능구역 2곳을 신설한다. 간선도로변을 중심으로 지식산업센터나 벤처기업집적시설 등은 용적률 인센티브를 부여하는 등 관악S밸리 업무 공간 조성을 지원한다.

박준희 관악구청장은 “노후화된 봉천·서울대입구역 구간에서 계획 재정비로 민간 개발을 활성화하고 체계적으로 관리하겠다”고 말했다.


김주연 기자
2025-08-29 28면
