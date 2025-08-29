서울Pn

검색

서울시, 청년 금융 타임머신 서비스 개시…5년 후

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 숨은 독립유공자 230명 찾았다…보훈부에

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동구, 9월 6일 사회적경제한마당 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 강동구는 오는 9월 6일 오후 2시 구청 앞 잔디광장 열린뜰에서 ‘2025 사회적경제한마당’을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 사회적경제 기업과 청년 공예가들의 공방을 알리고, 지역 주민들에게 사회적경제의 가치를 전하기 위해 마련됐다.

이날 행사장에는 다양한 사회적경제 기업과 액세서리, 티셔츠, 가죽제품 등 청년 공예가들의 제품을 만나볼 수 있는 ‘사회적경제마켓’이 운영된다. 제품을 직접 구매할 수 있는 판매 부스는 물론, 머그컵 만들기, 페이스페인팅, 보드게임 등 다양한 체험 행사와 먹거리 부스도 준비된다.

또 서울청년센터 강동, 강동구1인가구지원센터, 강동여성인력개발센터 등 다양한 기관에서도 부스를 운영하며 알찬 정보를 제공할 예정이다.

아울러 기념식에서는 사회적경제 활성화에 적극적으로 기여한 유공자에게 표창과 감사장이 전달된다. 기념식 전후로 각종 공연도 진행돼 볼거리를 더한다.

이수희 강동구청장은 “강동구의 많은 사회적경제 기업이 지역사회 문제를 해결과 일자리 창출에 기여해 주고 있다”며 “앞으로도 구는 기업하기 좋은 환경을 만들고, 사회적 가치를 실현하는 사회적기업이 성장할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.


안석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이중섭·박수근… 노원에 뜬 미술 거장들[현장 행정]

노원아트뮤지엄 ‘한국 근현대…’展

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr