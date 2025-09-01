‘디자인 마이애미’ DDP서 아시아 첫 개최



서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행중인 ‘창작의 빛: 한국을 비추다’ 전시 전경. 서울디자인재단 제공

서울디자인재단은 세계적인 디자인 플랫폼인 ‘디자인 마이애미’와 협력해 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 ‘창작의 빛: 한국을 비추다’ 전시를 개최한다고 1일 밝혔다.이번 전시는 디자인 마이애미가 아시아에서 처음으로 선보이는 전시로, 이날부터 14일까지 진행된다. 소장가치가 높아 고가에 거래되는 국제 콜렉터블 디자인 전시인 이번 행사에는 12개 해외 갤러리, 4개 국내 갤러리, 71명의 디자이너가 참여해 총 170여점의 작품을 선보인다. 전통 공예의 깊은 뿌리에서부터 현대적 재료 실험에 이르기까지 한국 디자인의 섬세함과 직관력, 글로벌 트렌드 속 창의적 기여를 집중적으로 소개한다고 재단은 설명했다. 아울러 2일 DDP 잔디사랑방에서는 전시와 연계해 ‘디자인 토크: 창작의 빛, 한국을 비추다’ 프로그램이 열린다.차강희 서울디자인재단 대표는 “디자인 마이애미와의 이번 협업을 통해 한국 디자이너의 국제적 위상과 잠재력이 한층 높아졌음을 확인할 수 있다”며 “서울이 아시아를 넘어 세계 디자인 네트워크의 중심도시로 도약하고 있음을 보여준다”고 말했다.안석 기자