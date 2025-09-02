구로구의회 의원 연구단체 ‘장애인 권익 사각지대 제로 연구회’ 연구용역 착수보고회 개최

서울Pn

장애인 복지 사각지대 최소화 및 구로형 장애인 복지 시스템 구축 첫걸음 기대

구로구의회 의원 연구단체인 ‘구로구 장애인 권익 사각지대 제로 연구회’ 연구용역 착수보고회 참석 의원들이 기념 촬영을 하고 있다. 구로구의회 제공


서울 구로구의회 의원 연구단체인 ‘구로구 장애인 권익 사각지대 제로 연구회’는 지난 1일 구로구의회 행정기획위원회 회의실에서 ‘구로구 장애인 복지 사각지대 발굴 및 예방 대책’ 연구용역 착수보고회를 개최했다고 2일 밝혔다.

착수보고회에는 연구단체 대표의원인 곽노혁 의원을 비롯해 구로구의회 정대근 의장, 김용권(간사)·곽윤희·노경숙·변정열·홍용민 의원과 구로구청 장애인복지과장 및 팀장, 연구용역 수행업체, 정책지원관 등 총 19명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 착수보고회에서는 ▲구로구 장애인 현황 및 정책 시스템 진단 ▲장애인 관련 법령 및 조례 현황 ▲장애인 복지 사각지대 문제점 및 대안 마련을 위한 용역업체의 연구 방향 등이 보고된 후 구로구 장애인 복지 사각지대 발굴 및 예방 대책의 실효성 제고를 위한 열띤 토론이 이뤄졌다.

곽 대표의원은 “연구용역 착수보고회는 연구회가 추구하는 연구 목표를 실현하기 위한 시작점인 동시에 연구회 소속 의원의 다양한 의견을 바탕으로 주요 연구 방향성을 결정하는 중요한 자리”라면서 연구용역 수행업체를 대상으로 소속 의원의 의견을 충실히 반영해 연구회의 연구 목표 달성을 위해 최선을 다해줄 것을 주문했다.

이어 “장애인이 사회 구성원으로 역할을 하기 위해서는 다양한 측면에서 발생하는 복지 사각지대를 최소화하는 것이 중요하다”며 “이번 연구용역이 장애인 복지 사각지대를 최소화하고 구로형 장애인 복지 시스템 구축의 첫걸음이 될 것으로 기대한다”고 소회를 밝혔다.


한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
