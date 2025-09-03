윤호중 장관 “정부 혁신, 국민 목소리 반영해 삶에 체감돼야”

‘정부혁신 최초·최고’ 인증패 수여

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

윤호중 행정안전부 장관은 2일 “이재명 정부의 정부혁신은, 국민 목소리가 국정운영에 자연스럽게 반영되고 그 성과가 국민의 삶 속에서 체감될 수 있는 방향으로 나아가야 할 것”이라고 말했다.윤 장관은 이날 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 ‘2025 정부혁신 최초·최고’ 인증패 수여식에서 “정부는 (혁신) 성과가 널리 확산하도록 끝까지 함께하겠다”며 이렇게 말했다. 국민 편의와 안전 개선에 도움이 되는 공공부문 혁신사례를 널리 알려 벤치마킹이 가능하게 해 일상의 변화를 불러오겠다는 의미다.윤 장관은 “정부혁신 최초·최고로 선정된 사례들은 국민 삶을 실질적으로 바꾼 도전과 성취의 기록”이라며 “해외 체류 국민의 위급 상황을 지원하는 ‘재외국민 119 응급 의료상담 서비스’는 국가는 어디서나 국민과 함께한다는 믿음을 줬다. 낯선 땅에서 위급 상황을 겪는 국민에게 안정과 신뢰를 제공했다”고 말했다.이어 “이제는 누구나 당연하게 생각하는 약 봉투 복용법 표시는 시민의 작은 제안에서 시작됐다. 국민이 제안하고 정부가 경청해서 안전하고 편리한 의료 환경을 만든 대표 사례”라며 “무연고자와 저소득층의 마지막 길을 지켜낸 공영 장례는 누구도 홀로 떠나지 않도록 사회적 존엄을 지켜냈다. 복지 사각지대를 메운 따뜻한 행정”이라고 설명했다.윤 장관은 “혁신은 한 기관의 성과를 넘어 사회 안전망을 두껍게 하고 모두가 존중받는 사회의 밑거름이 되고 있다”면서 “거창한 구호가 아니라 현장에서 땀 흘린 공직자들의 용기와 노력에서 비롯된 혁신 노력들이 널리 확산하도록 정부가 뒷받침하고 끝까지 함께하겠다”고 덧붙였다.유승혁 기자