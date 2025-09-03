과천~우면산 간 도시고속화도로 지하화 사업, 실시 설계 반영



과천 대공원 지하차도 조감도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 ‘과천~우면산 간 도시고속화도로 지하화 사업’과 ‘대공원 고가차도 지하화’ 등 주요 사업 제안이 실시설계에 반영됐다고 3일 밝혔다.‘과천~우면산 간 도시고속화도로 지하화 사업’은 과천 공공주택지구 광역교통개선대책의 하나로, 막계동에서 주암동까지 총 연장 3.04km 구간에 걸쳐 추진된다. 도로 지하화로 신도시 입주민의 정주 여건이 개선되고, 통과 차량 및 진출입 차량의 교통성·접근성·안정성을 높일 수 있게 된다.‘대공원 고가차도 지하화’는 도심 내 시각적 단절을 해소하고 쾌적한 도시 경관을 확보하는 계기가 될 전망이다.또한 관문체육공원과 과천과천 공공주택지구 특별계획구역 부근에 보행육교 2개소가 설치돼, 원도심과 신도심 간 보행 동선을 연결하면 안전한 이동 보장과 생활권 통합에도 이바지하게 된다.이와 함께 과천대로 인근에는 광역버스정류장이 신설될 예정이다.신계용 과천시장은 “이번 성과는 시민 눈높이에 맞는 교통·도시 인프라를 마련하기 위해 시가 끊임없이 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 시민 편익 증진과 도시 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자