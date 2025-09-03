전국 첫 대학생 천원매점 찾은 김동연, 일일점원으로 학생들과 소통



3일 성남시 가천대학교 대학생 천원매점에서 김동연 경기도지사가 일일점원이 돼 학생들에게 천원매점 꾸러미를 판매하고 있다. (경기도 제공)



3일 성남시 가천대학교에서 김동연 경기도지사가 천원매점에서 판매하는 물품으로 학생들과 점심식사를 하고 기념촬영 하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 3일 문을 연 가천대학교 천원매점에 일일 점원으로 나서 대학생들과 매점 음식을 나누며 기후위기 등 다양한 주제를 가지고 소통했다.경기도는 고물가로 늘어난 대학생 생활비 부담을 낮추기 위해 전국 최초로 ‘대학생 천원매점’을 성남 가천대와 평택대학교에 이날 개소했다.대학생 천원매점은 NH농협은행 경기본부의 기부금을 재원으로, 학생 자치 기구가 운영하며 경기도가 행정적 지원을 하는 가게로, 청년층 지원을 위한 새로운 민·관·학 협력 모델로 주목받고 있다.천원매점에서는 학생들의 선호도 조사를 거쳐 선정된 즉석밥, 참치통조림, 컵라면 등 먹거리와 샴푸, 클렌징폼 등 생필품 30여 종을 판매한다. 재학생 인증 후 물품 4개를 ‘꾸러미’로 1천 원에 살 수 있으며, 시중가 대비 90% 이상 싸서 월말·학기 초 학생들의 생활비 절감 효과가 클 것으로 기대된다.김동연 지사는 이날 점원용 조끼를 입고 일일 천원매점 점원으로 참여하며 학생들과 소통했다.천원매점 1호 손님은 자취생으로 “최근 물가 상승으로 생활비 부담이 컸는데, 필요한 물건을 저렴하게 살 수 있어 큰 도움이 된다”며 “청년들이 실질적으로 체감할 수 있는 좋은 정책”이라고 소감을 밝혔다.한 학생이 “경기도의 RE100 실천에 대해서 기사로 접하게 돼서 감명 깊었다”라고 하자 김 지사는 “경기도가 기후위기 대응, 또 ESG에 가장 적극적이다. 그래서 도민들에게 ‘기후행동 기회소득’이라는 앱을 깔아서 걷거나 대중교통을 타면 포인트를 준다”며 “또 기후도민 총회라고 해서 기후위기에 대응을 같이할 도민들이 회의체를 만들어서 거기서 좋은 의견들도 직접 듣고 있으니 많이 관심 갖고 참여해달라”고 당부했다.이어 경기도 관계자들에게 경기도에 주소를 둔 도민뿐만 아니라 경기도 소재 대학교에 재학 중인 학생들은 거주지 관계없이 기후행동 기회소득 대상자에 포함하는 방법을 적극 검토하라고 지시했다.천원 매점은 사업은 경기도가 올해 3월부터 운영 중인 ‘사회혁신플랫폼’의 첫 결실로, 기후·돌봄 등 다양한 사회문제를 도민 참여와 협업을 기반으로 해결하는 정책 추진 모델이다.안승순 기자