김용일 서울시의원, 서울시의 적극적인 경제 정책 추진 당부



지난 2일 열린 제332회 서울시의회 임시회 기획경제위원회 회의에서 주용태 경제실장에게 질의하는 김용일 의원

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 2일 열린 제332회 서울시의회 임시회 기획경제위원회 회의에서 주용태 경제실장에게 대한민국 경제가 저조한 성장률을 보이는 가운데, 서울시의 적극적인 경제 정책 추진을 당부했다고 밝혔다.김 의원은 먼저 서울시 창조산업기획관 자리가 공석인 점을 강하게 지적하면서 “국제통화기금(IMF)이 한국의 경제 성장률을 하향 전망하는 등 전환기에 있을 때 경제실의 주요 직책이 공석이라는 점은 큰 실수”라고 우려를 표명했다.김 의원은 해외 투자를 유치하기 위한 서울시의 적극적인 ‘세일즈 외교’를 주문하며, 재단보다는 투자청이라는 이름이 투자자들에게 더욱 신뢰를 줄 수 있다고 강조했다.또한 외국인 투자 유치 시 다양한 인센티브를 제시하고 “과거 홍콩 사태 당시 싱가포르에 뺏긴 금융 산업의 기회를 반면교사 삼아, 각종 채널을 통해 K-금융과 K-뷰티 산업의 환상을 심어줄 수 있도록 적극적으로 홍보하고 성과를 내야 한다”고 강조했다.이어 6차례나 유찰된 상암 DMC 랜드마크 F1-2부지 매각 문제에 대해 강하게 질타하며 “부동산은 부동성(不動性)이 핵심인데, 처음부터 접근성이 좋지 않은 곳에 막대한 비용을 요구한 것은 부동산을 모르는 사람의 기획”이라고 평가했다.끝으로 김 의원은 “잘못된 과오는 반복해서는 안 되며, 경제에서는 한 번의 실수가 큰 손실로 이어질 수 있는 만큼 획기적인 다른 방법을 찾아야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀