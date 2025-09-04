이경숙 서울시의원, 최근 3년간 서울 지하철 승강장 안전문 끼임 사고 553건 발생

이 의원, 서울교통공사에 안전·교통약자 배려 대책 촉구



이경숙 서울시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 3년간 서울교통공사(이하 ‘공사’) 관할 지하철에서 발생한 승강장 안전문 끼임 사고가 총 553건에 달한 것으로 나타났다.국민의힘 이경숙 서울시의원(도봉1)이 공사로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년 194건, 2024년 274건, 그리고 2025년 7월까지 이미 85건의 사고가 발생한 것으로 집계됐다.이 의원은 지난 3일 서울시의회 교통위원회 업무보고에서 공사 사장을 상대로 “승강장 안전사고가 여전히 빈번히 발생하는 만큼 시민 안전을 최우선으로 두고 근본적 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.‘특히 이 의원은 지난 7월 30일 수유역에서 발생한 사고를 사례로 들며 “하차 중인 유모차와 승객이 완전히 내리지 않은 상황에서 출입문과 승강장 안전문이 곧바로 닫혀 여성이 넘어질 뻔했고, 출입문 닫힌 안내 방송조차 송출되지 않아 휠체어 이용 장애인과 민원인이 승차하지 못했다”고 지적했다.이어 “방송 누락의 원인이 무엇인지, 재발 방지를 위한 기술적·제도적 보완책이 무엇인지 분명히 밝혀야 한다”고 질의했다.또한 그는 교통약자 배려 부족 문제를 지적하며 “교통약자가 대기 중임에도 승차 기회가 보장되지 않은 것은 교통약자의 이동편의 증진법 취지에 어긋난다”면서 “승강장 안전문과 차량 출입문 시스템이 교통약자의 안전을 충분히 고려하고 있는지 전면 점검하고, 필요하다면 센서 강화·역무원 보조·안내 방송 개선 등 대책을 조속히 도입해야 한다”고 촉구했다.마지막으로 이 의원은 “시민 안전과 교통약자의 이동권 보장은 공사의 가장 기본적인 책무”라며 “공사가 책임 있는 자세로 안전 시스템을 정비하고, 현장의 문제점을 개선해 시민 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀