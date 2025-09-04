서울Pn

검색

서울 방치된 완충 녹지 12곳 시민 정원으로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시 “공공 공사현장 안전지수 양호”

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 효창동 5-307번지 일대 재개발사업 정

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자율주행 순찰로봇, 동대문 누빈다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“충남 청년농 뭉쳤다” 스마트팜 청년협회 출범

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘충남 스마트팜 청년 협회’ 출범식이 열리고 있다. 도 제공


충남 지역 청년 농업인의 스마트팜 창업과 영농 활동을 지원할 협의체가 탄생했다. 김태흠 충남지사는 협의체 출범을 축하하며 적극적 지원 등을 약속했다.

4일 충남도에 따르면 스마트팜 청년 농업인 500여명이 참여한 ‘충남 스마트팜 청년 협회’는 이날 보령 베이스리조트에서 출범식을 열고 공식 활동에 들어갔다.

회원은 도내 600평 이상 시설원예에 종사하는 만 18세 이상 45세 이하 청년농업인이다.

협회는 청년농업인 의사결정 기구로서 △생산자 간 연계 강화 △연중 생산 정보의 빅데이터화 △스마트 유통 체계 구축 등을 추진한다.


  •
김태흠 충남지사가 충남 스마트팜 둘러보고 있다. 도 제공


청년협회는 출범식에 이어 충남도, 대전중앙청과㈜와 ‘청년 스마트팜 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.

도는 스마트팜 육성과 안정적인 유통망을 지원하고 협회는 우수 농특산물 생산·공급에 주력한다.

이날 김 지사는 “농업·농촌의 미래인 청년농 여러분이 협회를 통해 서로 경험과 정보를 나누고 더 크게 성장·발전해 나가길 바란다”며 “도는 청년농의 꿈과 희망이 반드시 꽃피울 수 있도록 최선을 다해 협회를 지원하고 농업·농촌의 구조와 시스템을 바꿔 갈 것”이라고 말했다.

보령 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “한강버스, 서울의 명물 기대… 시민 여가문

‘한강, 서울의 미래’ 토론회 개최

주민센터서 인권·환경·복지 배워요, ‘1동 1대학’

김미경 구청장, 은평 1동서 특강

강동 주차장 부지에 모듈러 교실 지어 과밀학급 해소

강동구청·교육청·강빛초 업무협약 총 26개 학급 운영해 학습권 보호

‘일자리 창출 리더’ 영등포… 5회 연속 ‘고용률

통계청 발표… 11일 취업 박람회도

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr