주민 밤길 안전 지켜요… 관악 ‘스마트폴 안심가로등’ 확충

서울 관악구 봉천동 현대시장 주변 주거 밀집 지역에 폐쇄회로(CC)TV가 부착된 안심가로등이 설치된다.관악구는 사회복지법인 밀알복지재단이 주관하고 한국수력원자력이 후원하는 ‘2025년 안심가로등 플러스 지원사업’ 공모에 선정됐다고 7일 밝혔다. 이 사업은 유동 인구가 많고 범죄 등 안전사고에 취약한 지역에 ‘첨단 스마트폴 안심가로등’을 조성하는 사업이다.이에 따라 관악구는 올해 봉천동 현대시장 인근 등 최대 주거 밀집 지역에 안심가로등 20본을 추가로 설치할 계획이다. 이 일대는 4개 학교와 시장이 인접해 1만 2000가구가 거주하고 있지만, 야간에는 유동 인구가 적은 편이다. 앞서 관악구는 지난해 공모사업에 선정돼 신림역 일대에 안심가로등 20본을 설치한 바 있다. 안심가로등은 밤거리를 밝혀줄 조명뿐만 아니라 고해상도 CCTV, 비상벨, 이상 음원 감지장치 등 사물인터넷(IoT) 기술이 적용됐다. 위급 상황에는 관악구 통합관제센터로 연동된 CCTV로 실시간으로 현장을 확인해 신속 대응이 가능하다.박준희 관악구청장은 “앞으로도 취약 계층을 비롯한 주민들의 생명과 안전을 지키기 위해 첨단 기술을 적극적으로 활용하겠다”고 밝혔다.﻿김주연 기자