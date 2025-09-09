김철진 경기도의원, 경기도 IP펀드 조성으로 기술기업 숨통 틔워야



김철진 의원이 ‘경기도 IP(지식재산) 펀드 조성 및 연합기술지주회사 설립 추진방안 수립 연구용역’ 진행 상황을 보고받고 있다. (사진=경기도의회)

김철진 경기도의회 미래과학협력위원회 의원(더불어민주당, 안산7)은 미래 신성장 동력 확보와 도내 유망 기술 기업의 지속 가능한 성장을 위해 경기도 IP(지식재산) 펀드 조성 계획 관련 보고를 받고 조속한 조성을 강력히 촉구했다.김 의원은 「경기도 IP(지식재산) 펀드 조성 및 연합기술지주회사 설립 추진방안 수립 연구용역」 진행 상황을 보고받는 자리에서 “우수한 기술과 지식재산을 보유하고도 자금난으로 사업화에 어려움을 겪는 도내 중소기업이 많다”라고 지적하며, “공공이 마중물이 되는 IP 펀드를 통해 기술 투자의 선순환 생태계를 구축하는 것이 시급하다”라고 밝혔다.경기도는 전국에서 가장 많은 창업 기업과 우수 기술 기업이 있지만, 기존의 정책금융 지원은 창업 초기나 바이오, 콘텐츠 분야에 편중되어 기술 및 IP 중심 기업은 투자 사각지대에 놓여있다는 지적이 많았다. 특히 단년도 예산 지원 방식은 장기적인 투자가 필수적인 기술 기업의 특성을 반영하지 못하는 한계가 있었다. 이런 상황에서 2023년 7월 ‘자산유동화법’ 개정으로 지식재산권이 유동화 자산으로 인정되면서 IP를 활용한 금융 투자의 길이 열렸다.김철진 의원은 “법적, 제도적 기반이 마련된 만큼, 경기도가 선도적으로 나서 민간 투자를 유치하고 장기적인 안목으로 기술기업을 지원해야 할 때”라며 IP 펀드 조성의 필요성과 시급성을 강조했다.현재 용역 추진을 통해 검토 중인 경기도 IP 펀드는 공공 부문의 선도적 투자를 통해 민간 자본의 참여를 유도하고, 위험 부담이 큰 초기 기술 기업에 대한 투자를 활성화하기 위한 전략이다. 조성된 펀드는 특허, 실용신안 등 산업재산권뿐만 아니라 디자인, 콘텐츠, 의료 기술 등 광범위한 지식재산을 보유한 경기도 내 스타트업과 중소기업에 집중적으로 투자된다. 이를 통해 ‘IP 창출 → 펀드 투자 → 기업 성장 → 투자 회수 → 재투자’로 이어지는 지속 가능한 선순환 금융 생태계가 구축될 것으로 기대된다.김철진 의원은 “안산과 같이 전통 제조업 비중이 높은 지역의 산업구조를 고도화하고 미래 신성장 동력을 확보하기 위해서라도 IP 기반 기술 투자는 필수적”이라며 지역 균형 발전에 대한 기여를 역설했다.끝으로 김 의원은 “경기도의 미래를 책임질 기술 기업들이 자금 걱정 없이 성장할 수 있는 토대를 마련하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 강한 의지를 표명했다.온라인뉴스팀