시로 물드는 광화문…서울시, ‘광화문광장’ 주제로 공모전 첫 개최

서울시의 ‘2025 광화문광장 시 공모전’ 포스터. 서울시 제공


서울시는 광화문과 광화문광장에 대한 시민들의 다양한 감성과 생각을 시로 나누는 ‘2025 광화문광장 시 공모전’을 올해 최초로 연다고 9일 밝혔다.

공모전 주제는 ‘역사와 책이 만나는 광화문, 시로 물드는 광화문광장’이다. 시와 동시 2개 부문으로 나눠 진행한다. 오는 10일 공고를 시작으로 내달 1일부터 20일까지 등기우편으로 작품을 접수한다.

시 부문은 국민 누구나 참여할 수 있다. 동시 부문은 초등학생 4∼6학년만 참가할 수 있다. 시 관계자는 “기획부터 전시까지 ㈜교보문고와 협력해 장르의 특성에 맞춰 공모전의 전문성을 강화했다”고 설명했다.

출품된 작품은 전문가 등으로 구성된 심사위원단이 주제의 적합성, 문학적 독창성 등을 기준으로 심사한다. 평가점수를 합산해 총 12편(시 6편, 동시 6편)을 수상작으로 선정할 예정이다.

수상자에게는 서울시장상과 함께 상금 최대 100만원(시 부문), 교보상품권 최대 30만원(동시 부문)이 수여된다. 또한 모든 수상작은 오는 12월 광화문광장과 교보문고 광화문점(디지털시니어지)에 전시된다.


임태환 기자
