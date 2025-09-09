신안군, 도서지역 스포츠 인프라 구축

‘1004섬 신안 스포츠 강좌’ 확대로 거점별 생활체육 활성화 추진

도서지역 스포츠 사각지대 해소 및 주민 건강 증진에 기여



신안군이 섬 주민들을 위해 압해읍에 필라테스 강좌를 개설해 운영하고 있다.

민간 스포츠학원 운영이 어려운 전남 신안군이 도서 지역 주민들의 생활체육 접근성을 높이고 스포츠 사각지대를 해소하기 위해 ‘1004섬 신안 스포츠강좌’를 대폭 확대 운영한다.신안군은 지난 4월 압해읍 필라테스 강좌와 암태면 태권도 강좌를 개설한 데 이어 오는 9월 15일부터 비금면에 태권도와 필라테스 강좌를 신규 개설하는 등 스포츠 인프라 구축을 본격화한다.모든 행정구역이 섬으로 이뤄진 신안군은 그동안 인구 감소 및 고령화로 인한 사업성 부족으로 민간 스포츠 학원 설립이 어려운 실정이었다.특히 어린 학생들과 성인 여성을 위한 전문 스포츠 학원이 없어 주민들이 스포츠 강좌 수강을 위해 인접 도시로 이동해야 하는 불편을 겪어왔다.이에 신안군은 문화체육관광부의 ‘지역자율형 생활체육활동 지원’ 공모사업에 선정 등을 통해 공공 스포츠클럽과 체육시설을 활용한 거점별 스포츠 강좌 개설을 추진해 왔다.현재 운영 중인 압해읍 필라테스 강좌에는 107명, 암태면 태권도 강좌에는 69명 등 총 176명의 수강생이 참여하며 높은 호응을 얻고 있다.또 새로 개설되는 비금면 강좌 역시 현재 태권도 34명과 필라테스 43명이 수강 신청을 마치는 등 앞으로 더 많은 주민 참여가 기대된다.신안군 보건소 김현희 소장은 “이번 강좌 확대를 통해 스포츠 사각지대를 해소하고 모든 주민들이 가까운 곳에서 원하는 스포츠를 즐길 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “2026년에는 암태면과 지도읍 국민체육센터에 필라테스 및 수영 강좌를 추가 개설하는 등 거점별 스포츠 강좌를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.신안 류지홍 기자