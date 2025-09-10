부산 해수욕장 7곳 올여름 2156만명 방문

서울Pn

9.31% 늘어… 코로나 이후 최다

올해 부산지역 해수욕장에 코로나19 이후 가장 많은 2156만명이 방문한 것으로 집계됐다.

부산시는 지난 7일까지 부산지역 7개 해수욕장 방문객 수가 2156만 1000명으로 지난해보다 9.31% 늘어났다고 9일 밝혔다. 이는 2020년 코로나19 이후 최다 방문객이다. 부산지역 해수욕장 방문객 수는 2023년 1794만 5000명, 지난해 1972만 4000명이었다.

부산지역 6개 해수욕장은 지난달 31일 폐장했다. 기후변화로 9월에도 무더위가 이어지는 추세를 고려해 해운대해수욕장만 지난해보다 2주 긴 오는 14일까지 개장한다.

해운대해수욕장은 8일까지 962만 5000여명이 방문해 폐장 때까지 방문객 1000만명을 달성할 가능성도 있다. 연장 개장 기간인 지난 1일부터 8일까지 43만 9700명이 방문했다.

시는 올해 짧은 장마와 긴 불볕더위, 기후변화를 반영한 운영 기간 연장, 해수욕장을 단순한 물놀이 공간이 아닌 다양한 즐길 거리가 있는 체험형 공간으로 운영한 점 등에 따라 방문객이 증가한 것으로 분석한다.﻿


부산 정철욱 기자
2025-09-10 21면
