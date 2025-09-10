서울Pn

경기도자원봉사센터-경기도호남향우회, 자원봉사 활성화 협약

경기도자원봉사센터(윤봉남 이사장, 오른쪽)와 경기도호남향우회 총연합회(정재형 총회장)가 10일 자원봉사 활성화와 재난 대응 협력 강화를 위해 업무협약을 체결했다. (경기도자원봉사센터 제공)


경기도자원봉사센터와 경기도호남향우회 총연합회가 10일 센터에서 자원봉사 활성화와 재난 대응 협력 강화를 위해 업무협약을 체결했다.

협약의 주요 내용은 ▲지역사회 자원봉사 활동 협력 강화 ▲회원과 가족의 자원봉사 참여 확대 지원 ▲재난 재해 공동 대응 및 구호 활동 협력 ▲지역 공동체 활성화 및 나눔·봉사 문화 조성 등이다.

정재형 경기도호남향우회 총연합회장은 “호남 향우들이 경기도 전역에서 자원봉사 활동을 더욱 활발히 펼치며 선한 영향력을 확산시켜 나가겠다”며 “지역사회에 대한 책임감으로 경기도 발전에 기여하겠다”라고 말했다.

윤봉남 경기도자원봉사센터 이사장은 “경기도호남향우회 총연합회의 복지장학기금 전달과 나눔 실천을 높이 평가하며, 이는 경기도자원봉사센터의 ‘K-자원봉사의 중심, 경기도’ 비전과 부합한다”라고 밝혔다.

이어 “도센터와 향우회 간 협력을 통해 자원봉사 참여 문턱을 낮추고 모든 도민이 참여할 수 있는 환경을 만들겠다”라고 덧붙였다.


안승순 기자
