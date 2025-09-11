김진경 경기도의회 의장, 10일 경기도-더불어민주당 예산정책협의회 참석, 경기도 국비 지원사격 요청



김진경 의장이 9월 10일 경기도청 율곡홀에서 열린 ‘2025 경기도-더불어민주당 예산정책협의회’에 참석해 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



김진경 의장이 예산정책협의회 회의에서 모두발언을 통해 도민 민생 안정을 위한 국비 지원사격을 요청하고 있다. (사진=경기도의회)



9월 10일 경기도청 율곡홀에서 열린 ‘경기도-더불어민주당 예산정책협의회’에서 경기도와 민주당 지도부가 내년도 국비 확보와 현안 과제를 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)이 10일 ‘경기도-더불어민주당 예산정책협의회’에 참석, 경기도 재정의 어려움 속 민생 안정을 위한 당과 국회의 국비 지원사격을 요청했다.이날 경기도청 율곡홀에서 열린 예산정책협의회에는 민주당 정청래 대표와 한정애 정책위의장, 한병도 국회 예산결산특별위원장, 이소영 예결위 간사, 김승원 경기도당위원장를 비롯한 민주당 소속 도내 국회의원 다수가 참석했다.예산정책협의회는 경기도 핵심 현안 및 정책사업들에 대한 내년도 국비 확보를 위해 경기도 주요 건의 사항을 공유하고, 논의하기 위해 마련된 자리다.김 의장은 이 자리에서 “경기도는 대한민국 심장이지만 경기침체와 세수 감소로 도민 삶을 지탱해야 할 곳간은 빠르게 비어가고 있다”며 “민생예산만큼은 지키고자 힘쓰고 있으나 특별한 관심과 지원이 절실한 것이 현실이다”라고 설명했다.그러면서 “오늘 논의된 현안과 사업은 경기도만의 과제가 아닌, 대한민국 미래 투자와 같다. 당과 국회가 힘을 모아주신다면 새 성장의 길을 여는 든든한 주춧돌이 될 것”이라고 강조했다.김 의장은 아울러 지방자치·지방분권 강화를 위한 ‘지방의회법’ 제정의 필요성도 언급했다.김 의장은 “지방의회의 책임을 바로 세울 지방의회법 제정에도 지혜를 모아주실 것을 정중히 요청드린다”며 “지방자치가 살아야 국가도 더 멀리 나아갈 수 있다”고 말했다.온라인뉴스팀