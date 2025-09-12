김영옥 서울시의회 보건복지위원장, 서울 시민의 안전 지키는 ‘안심사업’ 확대 환영

김 위원장 “시민 불안에 선제 대응하는 서울시 안심 사업 확대 환영”

보건복지위원회 “아동과 시민 안전 지키는 서울시 정책 추진 지원에 힘쓸 것”



김영옥 서울시의회 보건복지위원장

서울시의회 보건복지위원회 김영옥 위원장(국민의힘, 광진3)은 최근 서울시가 추진한 ‘안심사업’ 확대와 관련해 “시대적 요구에 발맞춘 발빠른 대응에 환영을 표한다”고 밝혔다.서울시는 내년부터 약 36만명의 모든 초등학생에게 ‘안심벨’을 지원하여 등하굣길 안전을 강화하고, 시민을 위한 ‘안심헬프미’ 10만개, 1인 자영업자를 보호하는 ‘안심경광등’ 1만개를 올해 안에 추가 보급하는 등 대상별 맞춤형 안전 정책을 확대할 계획이다.‘초등안심벨’은 기존 초등학교 1~2학년에게 배포했던 것을 전 학년으로 확대 지원하는 것이며, ‘안심헬프미’는 일상 속에서 발생할 수 있는 이상동기범죄 등으로부터 시민(청소년·일반시민) 안전을 지켜주고, ‘안심경광등’은 혼자 점포를 운영하며 범죄 위험에 노출되기 쉬운 1인 자영업자를 위한 것이다.김 위원장은 “최근 아동 대상 범죄와 일상 속 범죄 위험이 커지고 있는 상황에서, 서울시가 시민 불안에 신속하게 대응하고 촘촘한 안전망을 마련하는 모습에 큰 의미가 있다”라며 “이러한 선제적 조치에 대해 환영을 표한다”고 강조했다.이어 김 위원장은 “서울시가 시민의 목소리를 세심하게 반영하여 불안 요인을 정확히 진단하고, 이에 맞춘 정책을 과감하게 추진하는 점은 매우 긍정적”이라며 “시민 안전을 최우선 가치로 두고 지속적으로 정책을 발전시켜 주고 있는 서울시에 각별한 환영의 뜻을 전한다”고 덧붙였다.아울러 김 위원장은 “초등학생, 1인 자영업자 등 사회적 약자를 보호하는 이번 ‘안심사업’은 일상 안전 수준을 실질적으로 제고하는 중요한 조치”라며 “서울시의회 보건복지위원회는 시민 안전을 최우선으로 하는 정책이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀