서울시의회, 에너지전략 특별위원회 출범

‘서울시의회 에너지전략 특별위원회’는 지난 12일 제1차 회의를 개최하고, 위원장에 김규남 의원(국민의힘, 송파1)을, 부위원장에는 김동욱 의원(국민의힘, 강남5)과 박강산 의원(더불어민주당, 비례)을 선임하며 본격적인 활동을 시작했다.이날 위원장으로 선출된 김규남 의원은 “최근 분산에너지법 시행과 함께 에너지 분권의 중요성이 강조됨에 따라, 서울시의 독자적인 에너지 전략 수립이 요구되고 있다”라며 “에너지의 90% 이상을 외부에 의존하는 서울시의 취약성을 극복하고 전기차, 데이터센터, AI 산업 확대로 인한 전력 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위한 전략을 마련하는 데 중점을 두겠다”고 밝혔다.또한 “노후화된 에너지 기반시설의 안정성과 효율성 확보 또한 중요한 과제인 만큼, 본 특별위원회를 통해 실질적인 방안이 제시될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김동욱 의원은 “최근 중앙정부의 ‘기후에너지환경부’ 신설로 국가 에너지 정책에 큰 변화가 예상된다”라며“이러한 정책 기조에 발맞춰 서울시가 시민의 삶과 산업 경쟁력을 동시에 지킬 수 있는 지속 가능한 에너지전략을 마련하도록 특별위원회가 선도적인 역할을 하겠다”고 말했다.박강산 의원은 “탄소중립과 분산에너지를 위한 청정에너지 시스템으로의 전환은 피할 수 없는 시대적 과제나, 이 과정에서 소외되는 계층이나 지역이 없도록 하는 것 또한 중요하다”라며 “특별위원회는 정의로운 전환의 관점에서 에너지 격차 해소 방안을 함께 모색하겠다”고 밝혔다.참고로 ‘서울시의회 에너지전략 특별위원회’는 기후위기 심화, 국제 공급망 불안정, 탄소중립 이행 압박 등 급변하는 국내외 정세 속에서 서울시 에너지 정책의 종합적인 재점검과 미래 전략 수립을 위해 지난 9월 제332회 임시회 본회의에서 구성결의안 의결을 거쳐 출범하였으며, 2025년 9월부터 2026년 3월까지 활동할 계획이다.온라인뉴스팀