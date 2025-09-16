김길영 서울시의회 도시계획균형위원회 위원장, ‘서울 시니어 패션쇼’ 개막 축하

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 도시계획균형위원회 김길영 위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 열린 ‘서울 시니어 패션쇼’ 개막식에 참석해, 시니어 세대와 시민이 함께하는 뜻깊은 무대의 시작을 축하했다. 이번 행사에는 위원회 이상욱 부위원장(국민의힘, 비례)도 함께 자리했으며, 김길영 위원장의 축사로 행사의 의미를 더했다.이날 패션쇼는 “시니어, 클래식과 트렌디의 아름다움을 넘나들다”를 주제로 진행되었으며, 국내 대표 시니어 모델을 비롯해 총 105명의 시니어 모델들이 무대에 올라 삶의 경험과 지혜가 담긴 또 다른 아름다움을 시민들과 공유했다. 다양한 브랜드와 협업해 클래식과 트렌디를 아우르는 스타일을 선보이며 시니어가 가진 고유한 매력을 패션으로 표현함으로써 세대의 한계를 넘어서는 도전과 아름다움을 증명했다.행사 전후로는 패션컨설팅, 메이크업 체험, 런웨이 체험, 상생 마켓 등 시민들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 운영돼 현장의 열기를 더하며 시니어 세대의 새로운 도전과 사회적 참여를 장려하는 동시에, 지역 패션 브랜드와의 연계를 통해 지역 경제와 문화 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.김 위원장은 축사에서 “이번 DDP에서의 패션쇼는 단순한 행사가 아니라, 고령화 시대를 살아가는 우리 사회가 부양이 아닌 동행의 대상으로서 시니어 세대를 존중하고 세대 간 교류 문화를 확산하는 뜻깊은 자리”라고 강조하며, “시니어 모델이 무대에 서는 모습은 ‘나이는 숫자에 불과하다’는 말을 직접 증명하는 것으로, 시니어의 가치와 도전정신을 널리 전하는 무대가 될 것”이라고 말했다. 이어 “도시계획균형위원회는 앞으로도 균형 있는 도시 발전과 더불어, 시민 모두가 존중받고 문화적 기회를 나눌 수 있는 포용적 도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.김 위원장은 이번 ‘서울 시니어 패션쇼’가 동대문 지역 패션 브랜드와의 협업을 통해 지역상권 활성화와 K-패션의 경쟁력 강화에도 의미 있는 성과를 낼 수 있을 것으로 기대하며, 시의회는 앞으로도 DDP가 계절마다 시민들이 찾고 싶은 열린 문화공간, 세대를 넘어 소통하는 도시문화 플랫폼으로 발전할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 약속했다.온라인뉴스팀