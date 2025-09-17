김동연 “국토부 장관, 경기도 현안 적극 추진 약속···정권교체 실감 나”

서울Pn

김동연 경기도지사 SNS 캡처


김동연 경기도지사가 “김윤덕 국토교통부 장관이 경기도 현안에 대해 공감하며 적극 추진을 약속했다”며 “정권이 바뀐 것이 실감 난다”라고 밝혔다.

김 지사는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “‘서울-양평 고속도로’는 국가사업을 ‘패밀리 비즈니스’로 만들려 했던 전 대통령 일가 때문에 하루아침에 사업이 백지화됐다”며 “지금이라도 잘못된 것을 바로잡고, 원안을 조속히 추진해야 한다는 데에 장관님도 적극 공감했다”라고 썼다.

이어 “경기북부 주한미군 반환공여구역 개발을 위한 정부의 지원 필요성에도 공감대를 이뤘다”며 “특히 GTX-C노선 공사비 현실화와 SRT 북부 연장 등 교통 인프라 확충에 뜻을 함께해주셨다”라고 덧붙였다.

그러면서 “국토교통부 장관께서 경기도 현안과 건의에 전향적이고 적극적인 추진 의사를 보여주셔서 든든하다”라고 썼다.

김 지사는 김 장관에게 경기남부광역철도를 포함해 경기도가 건의한 철도 사업들이 5차 국가철도망에 최대한 많이 반영해줄 것과 1기 신도시 정비사업의 신속한 추진과 예비 타당성 조사 제도 변경 등을 요청했다.


