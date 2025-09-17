김용호 서울시의원, ‘제75주기 호국영웅 연제근 상사 및 12인 특공대원 추모식’ 참석

서울Pn

“희생과 헌신으로 지켜낸 자유와 평화, 세대를 넘어 기억해야”


지난 16일 국립서울현충원 현충관에서 열린 ‘제75주기 호국영웅 연제근 상사와 12인의 특공대원 추모식’에 참석한 김용호 의원(앞줄 오른쪽 아홉 번째)이 단체 기념촬영을 하고 있다.


서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 의정활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 16일 국립서울현충원 현충관에서 열린 ‘제75주기 호국영웅 연제근 상사와 12인의 특공대원 추모식’에 참석해 영령을 기리고 유족과 함께 뜻을 나눴다.


지난 16일 국립서울현충원 현충관에서 열린 ‘제75주기 호국영웅 연제근 상사와 12인의 특공대원 추모식’에 참석한 김용호 의원(왼쪽 세 번째)이 유가족 대표 연제은 이사장(오른쪽 세 번째)과 함께 기념촬영을 하고 있다.


이번 추모식은 6·25전쟁 당시 포항 탈환작전에서 장렬히 전사한 연제근 상사와 12인 특공대원의 희생을 기리기 위해 (사)호국영웅연제근 기념사업회(이사장 연제은, 회장 김남권)가 주관했으며, 국가보훈부와 국립서울현충원, 증평군청, 곡산연씨종친회, 육군본부, 육군부사관학교, 제3보병사단, 제37보병사단이 후원했다.


지난 16일 국립서울현충원 현충관에서 ‘제75주기 호국영웅 연제근 상사와 12인의 특공대원 추모식’이 진행되고 있다.


김 의원은 올해로 3년째 연제근 상사 추모식에 참석했다. 이날 추모식에 참석한 김 의원은 “누군가의 희생이 있었기에 오늘 우리가 자유와 번영을 누릴 수 있다”라며 “연제근 상사와 12인의 특공대원이 보여준 용기와 애국심은 세대를 뛰어넘어 반드시 기억되어야 한다”고 강조했다.


호국영웅 연제근상사의 생전모습. 출처: 네이버


이어 김 의원은 “서울시의회에서 의정활동을 이어가고 있는 한, 호국영웅들의 정신을 시민과 함께 되새기고, 나라를 위한 희생이 헛되지 않도록 안전하고 든든한 서울을 만드는 데 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

추모식에는 유족과 참전용사, 군 관계자, 시민 등 200여 명이 함께해 순국선열의 넋을 기리고 묘역 참배와 헌화, 묵념으로 숭고한 희생을 추모했다.

