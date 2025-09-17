전남교육청, ‘2025 전남학생 스포츠문화축제’ 개최···18~27일

구례군 일원, 축구·배구 등 24개 종목



전남학생 스포츠문화축제 홍보 리플릿 사진

전남교육청이 오는 18일부터 27일까지 2주간 구례군 일원에서 ‘2025 전남학생 스포츠문화축제’를 개최한다.축구, 농구, 배드민턴, 탁구, 육상, 배구, 피구 등 총 24개 종목에 도내 학생 6120여명이 참가해 학교 스포츠클럽 시간에 갈고닦은 기량을 겨룬다.경기는 구례군 종합운동장과 체육관, 관내 각급 학교 체육관 및 운동장에서 분산 운영된다. 지역축제와 맞물려 구례군 전체가 축제 분위기에 물들 전망이다.올해 축제는 별도의 개막식 없이 종목별 경기가 곧바로 진행된다. 24일까지는 사전 경기와 예선전이 열리고, 25일부터 27일까지 본경기가 치러진다.부대 프로그램으로는 다양한 체험 부스가 운영된다. 간단한 만들기 활동, 건강 체험, 체력 증진 프로그램 등이 마련돼 경기 외에도 학생들이 몸과 마음을 즐겁게 가꿀 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.김대중 교육감은 “운동장에서 흘리는 땀방울은 학생들의 건강과 바른 인성의 소중한 자산이다. 스포츠를 통해 배우는 협력, 공정, 존중의 가치가 곧 살아있는 전남 의(義) 교육이라 생각한다”며 “이번 축제가 학생들의 체력 증진과 공동체 가치를 배우는 교류의 장이 되길 바란다”고 밝혔다.전남교육청은 이번 축제를 통해 학생들의 신체활동 기회 확대, 학교스포츠클럽 활성화, 체육을 통한 공동체 역량 강화를 기대하고 있다. 앞으로도 안전하고 즐거운 학교스포츠 환경을 만들기 위해 지속적으로 지원할 계획이다.무안 최종필 기자