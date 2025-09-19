과천시, 지식정보타운 내 44만㎡ 공원·녹지 연내 준공

서울Pn

과천지식정보타운 (과천시 제공)


경기 과천시는 지식정보타운 내 주민들의 쾌적한 생활환경 조성을 위해 올해 연말 준공을 목표로 총 면적 443,638㎡에 이르는 공원과 녹지 조성 공사가 추진된다고 19일 밝혔다.

대상지는 ▲S2~S3 블록 사이 보행녹지 및 S6~S7 블록 사이 보행녹지(총 8,478㎡) ▲근린공원 4부지(431,763㎡) ▲S9 블록 인근 완충녹지(3,127㎡) 등이다. 일상에서 산책·휴식·여가를 즐길 수 있는 생활밀착형 녹지환경이 조성된다.

당초 사업시행자인 한국토지주택공사는 단순한 보도블록 중심의 보행통로를 계획했으나, 과천시의 건의와 협의를 거쳐 나무와 계절 꽃 등을 심어 산책로와 녹지가 어우러진 공간으로 바꼈다.

과천시는 지식정보타운 내 녹지 연결망을 강화하고, 경관적·생태적 가치를 높이는 한편 운동시설·산책로·휴게시설 등 주민 편의시설도 함께 배치해 친환경 생태도시로서의 정체성을 강화할 계획이다.

신계용 과천시장은 “올해 안에 지식정보타운 내의 근린공원과 보행녹지가 차질 없이 준공될 수 있도록 관리해 나가겠다”라며 “시민들이 도심 속에서 초록을 가까이 접하며 쾌적한 생활을 누릴 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.


안승순 기자




