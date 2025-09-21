아주대, 평택병원 건립 의지 ‘확고’···과천병원과 시너지 효과 낼 것



아주대학교 최기주 총장이 19일 평택시청에서 평택병원 건립과 관련한 대학 입장을 밝히고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시는 아주대학교 최기주 총장이 19일 평택시청에서 기자회견을 열어 아주대 평택병원 건립 계획을 공식적으로 재확인했다고 밝혔다.기자회견은 최근 아주대 과천병원 건립 발표 이후 제기된 평택병원 건립 무산 우려를 잠재우고, 평택병원 추진에 대한 명확한 입장을 전달하기 위해 마련됐다.최 총장은 “평택병원은 이미 확정된 계획에 따라 추진되고 있으며, 아주대 차원에서도 평택병원 설립은 반드시 실현해야 할 중장기적 핵심 과제”라고 강조했다.이어 2017년 평택병원 건립 논의가 시작된 이후 2023년 토지매매계약 체결, 2024년 건립 기본계획 수립 용역 완료 등의 지난 절차를 되짚으면서 “평택병원 건립은 단순한 구상에 그치지 않고, 구체적이고 실질적으로 추진되고 있다”라고 설명했다.그러면서 “현재 산업시설용지의 사업성 개선을 위해 변경 계획을 경기도에 상정해 변경 심의 중”이라며 “병원 건립의 지연은 병원 사정에 의한 문제가 아니라 대내외적 환경 변화에 따른 산업시설용지 개발의 사업성 악화(금리 인상과 원자재, 인건비 등 공사원가 대폭 상승과 부동산 경기 침체) 때문”이라고 덧붙였다.과천병원 설립으로 평택병원 설립에 차질을 빚는 것 아니냐는 우려에 대해서 최 총장은 “오히려 두 병원이 시너지 효과를 낼 것”이라며 “과천병원 건립비용은 대부분 지원받는 구조여서, 재정적으로 별개의 사안”이라고 말했다.이에 대해 정장선 평택시장은 “이번 자리를 통해 불필요한 논란이 차단되길 희망한다”라며 “정 시장은 “평택병원이 차질 없이 개원할 수 있도록 평택시 차원의 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.아주대 평택병원은 평택 브레인시티 내 3만 9670㎡ 부지에 500병상 이상의 규모로 건립될 예정이며, 2031년 개원을 목표로 사업이 추진되고 있다.안승순 기자