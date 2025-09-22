중랑구, 망우문화마당 준공…역사 품은 망우에 ‘문화 심기’

서울Pn

9월 23일 준공 기념 가을음악회 개최


새롭게 준공된 ‘망우문화마당’의 모습. 중랑구 제공


서울 중랑구는 오는 23일 가을음악회를 개최한다고 22일 밝혔다. 앞서 조성한 망우역사문화공원 내 ‘망우문화마당’ 준공을 기념하기 위해서다.

망우문화마당은 역사적 가치와 자연환경을 간직한 망우역사문화공원 안에 조성된 공간이다. 주민들이 일상에서 문화와 예술을 더욱 가까이 누릴 수 있도록 기획됐다.

구는 이 공간을 중심으로 계절별 문화행사와 생활예술 공연, 주민 참여형 행사 등 다양한 프로그램을 운영하며, 구민의 문화 향유 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 근현대 인물들의 묘역과 아름다운 산책로를 품은 망우역사문화공원의 특성과 어우러져, 지역의 대표적인 복합 문화 거점이 될 것으로 기대된다.

아울러 준공을 기념한 ‘가을 음악회’가 오는 23일 오후 3시 30분부터 ‘망우문화마당’에서 진행된다. 별도의 사전 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 싱어송라이터 ‘빈채’, 뮤지컬 갈라공연팀 ‘뮤럽’, ‘중랑1호 우리동네키움센터’ 어린이들의 플루트 연주와 합창, ‘강창련’ 앙상블팀의 공연 등 다채로운 무대가 펼쳐진다.

류경기 중랑구청장은 “망우문화마당 조성으로 구민이 일상에서 ‘힐링’할 수 있는 공간이 새롭게 탄생했다”며 “앞으로도 망우역사문화공원이 역사와 문화를 아우르는 서울의 대표적인 명소로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
