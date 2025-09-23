유정희 서울시의원, 시민을 위해 존립한 ‘공영방송 TBS’의 복원 위한 외침… 국회 토론회 참석

2021년 4월 오 시장 당선 후 TBS 지원 조례 폐지 등 TBS의 절대적 위기 및 각종 실태 지적해

‘TBS 언론독립을 위한 TF 단장’ TBS 지키기 일환의 토론회, 시정질문, 5분 자유발언 등 외쳐

“2025 행정사무감사에서도 서울시, 행안부 출연기관 해제 과정 위법 등 감사 이어갈 것”



지난 22일 열린 민주주의 회복을 위한 ‘언론 정상화’ 토론회 2부 ‘공영방송 TBS, 어떻게 복원할 것인가’ 토론회 전경(맨 오른쪽 유정희 의원)



지난 22일 열린 민주주의 회복을 위한 ‘언론 정상화’ 토론회 2부 ‘공영방송 TBS, 어떻게 복원할 것인가’에서 토론자로 나선 유정희 의원

서울시의회 문화체육관광위원회 유정희 의원(더불어민주당, 관악4)이 지난 22일 국회의원회관 제6간담회의실에서 개최하고, 김현 더불어민주당 국회의원과 언론장악저지공동행동이 공동으로 주관한, 민주주의 회복을 위한 ‘언론 정상화’ 토론회 2부인 ‘공영방송 TBS, 어떻게 복원할 것인가’ 토론자로 참석해 열띤 논쟁을 펼쳤다고 밝혔다.본 토론회는 이날 오후 2시 30분부터 6시까지 1부, 2부 ‘공영방송 TBS, 어떻게 복원할 것인가’로 약 4시간 가까운 발제 및 열띤 토론이 이어졌다.TBS 언론 독립을 위한 TF 단장을 역임한 유정희 시의원이 참석한 2부 토론회는 송지연 TBS지부장(언론노조)의 발제(▲TBS 현황, ▲어떻게 복원할 것인가(▲공영방송 법적 지위 복원 ▲긴급재정 패키지 요청 ▲이사회 정상화 ▲방통위 TBS 검사,감독 ▲중장기 과제: 재원 다각화) ▲TBS 내부 자정과 혁신)를 시작으로, 유선영 이사장(전 TBS미디어재단), 이용성 정책자문위원장(민언련), 소현민 변호사(민주사회를 위한 변호사 모임 미디어언론위원), 양한열 오픈미디어연구소장(전 방송통신위원회 방송정책국장), 유정희 서울시의원(서울시의회 문화체육관광위원회 위원)순의 토론으로 이어졌다.이날 토론회의 마지막 주자로 맹활약한 유정희 서울시의원은 수십 년간 시민을 위해 존립했고, 완벽한 절차를 거쳐 출범한 미디어재단 TBS를 소개하며, “TBS는 1990년 라디오 방송을 시작으로 2005년 TV채널, 2008년 영어 전문 라디오 채널까지 개국한 서울시의 공영방송”이라고 언급했다.그동안 서울시 산하 사업소 형태로 운영 뒤, 2015년 당시, 시장의 요청으로 교통방송 독립법인화 추진으로, 2019년 7월, ‘서울시 미디어재단 TBS설립 및 운영에 관한 조례’ 제정 이후, 2020년 2월, 서울특별시 미디어재단 티비에스로 서울시의 출연기관으로 출범한 TBS의 위상을 밝히기도 했다.하지만 본격적인 문제는 2022년 7월이라고 언급하며 “2022년 7월 4일, 제11대 서울시의회가 개원하기 전, 다수인 국민의 힘 소속 의원 76명 전원이 TBS 지원 조례 폐지 조례안을 발의했다”라며 당시 문제를 토로했다.무엇보다 TBS 폐지 조례의 정당성은 인정할 수 없다고 주장한 유 의원은 이후 본격적으로 더불어민주당 소속 TBS 독립을 위한 TF 단장으로 활동을 시작했다면서 “본 의원뿐만 아니라 더불어민주당 의원 전원은 TBS 지키기에 여념이 없었다”며 당시 상황을 토로하기도 했다.더불어민주당 TBS 언론독립을 위한 TF 단장으로 활동한 유정희 의원은 ‘24년 TBS 출연기관 해제에도 불구하고, 지속적으로 TBS의 실태를 알리고, 현 문제를 해소하고자, 서울시의회 제323회 임시회에서 진행한 오세훈 시장 대상 시정질문(TBS, 지켜야 합니다!)과 5분 자유발언(TBS 탄압, 끝날 때까지 끝난 것이 아니다!)을 언급하기도 했으며, 다양한 수단과 방법을 활용해 TBS 회복을 위해 외쳤다고 말했다.특히 유 의원은 지난 2024년 8월, ‘전 직원 해고안’을 결재한 이성구 TBS 대표의 부당함을 지적하고, ”해고는 사회적 살인이다“라면서, 서울시청 앞에서 1인 시위로 진행한 ‘서울시는 TBS 노동자 해고를 전면 백지화하라’를 언급했다. 다행히, 1인 시위를 통한 TBS 노동자 해고 해제를 언급하면서, 당시 1인 시위의 실효성 또한 외치기도 했다.유 의원은 토론회를 마무리하며, 작년 말 진행한 행정사무감사에서 ‘TBS 노동자 전원 해고’에 대한 감사를 진행했다면서, 올해 11월 예정인 2025년 행정사무감사에서도 서울시와 행정안전부 출연 기관 해제 과정에서 위법 등에 대해 감사도 이어갈 것이라고 밝혔다.온라인뉴스팀