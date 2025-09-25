강동구, 강일생태육교 경관개선사업 마무리

서울Pn

강일생태육교.


서울 강동구는 서울주택도시개발(SH)공사와 함께 추진한 ‘강일생태육교’ 경관개선사업을 마쳤다고 25일 밝혔다.

지하철 5호선 강일역 인근에 위치한 강일생태육교는 하남에서 강동구로 진입할 때 마주하게 되는 관문으로, 이번 경관개선을 통해 단순한 보행 통로를 넘어 강동구의 랜드마크로 재탄생했다.

이번 개선의 핵심은 강동구를 대표하는 매화(구화), 종달새(구조), 잣나무(구목)를 디자인 모티브로 활용한 것이다. 세 가지 상징 요소가 육교 전체에 반영돼 강동의 정체성과 자연친화적 도시 이미지를 시각적으로 담았다고 구는 설명했다.

이번 사업에는 주민의견도 적극 반영됐다. 노후 육교 개선 사업이 오랫동안 주민들이 요구해 온 과제였던 만큼 주민설명회와 의견 수렴 절차를 거쳐 추진했으며, SH공사와 긴밀한 협업으로 디자인 개선안을 마련했다.

이수희 강동구청장은 “강일생태육교는 친환경 생태통로이자 경관디자인이 조화롭게 어우러진 강동의 상징적 관문”이라며 “앞으로도 강동구를 친환경적인 경관 도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.


안석 기자
