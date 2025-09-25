“하늘을 날아 배달합니다”···안양시, ‘드론 배송’ 본격 서비스···9곳 배달점 구축



병목안 거점에서 병목안 시민공원으로 물품을 배송 중인 드론(안양시 제공)

경기 안양시가 드론 배송 서비스를 본격적으로 가동하며 ‘드론 실증도시’ 구축에 속도를 내고 있다.안양시는 올해 처음으로 추진하는 드론 배송 사업을 통해 ‘드론배송거점’에서 ‘배달점’으로 식음료와 생필품 등을 운송하는 서비스를 운영한다고 25일 밝혔다.드론 배송 서비스는 ▲안양예술공원(파빌리온 인근) ▲호계체육관(야외주차장 인근) ▲병목안(안양동 1125) 등 3개의 거점과 9개의 배달점을 중심으로 운영된다.안양예술공원 거점(화·목요일)에서는 불성사,삼막사,망해암, 삼막사계곡, 삼막애견공원까지 이용할 수 있고, 병목안 거점(수·금요일)에서는 병목안시민공원, 삼덕공원까지 이용할 수 있다.호계체육관 거점(토·일요일)에서는 학운공원, 자유체육공원까지 드론으로 배송한다..안양시는 시민 이용이 많고 드론 운영이 쉬운 공원과 물류 취약 지역인 산림 속 사찰을 중심으로 배달점을 지정했다.‘휘파람’ 앱을 설치해 해당 요일에 주문할 수 있고, 시범 운영 기간인 11월 14일까지 드론 배송비는 무료다.현재는 거점 인근 카페와 편의점 상품 위주로 배송하지만, 운영 데이터를 분석해 배송 품목과 참여 상점을 점차 확대할 계획이다.드론 관제는 시청 본관 8층에 구축한 드론통합상황실에서 이뤄진다.앞서 안양시는 ‘2025년 드론실증도시 구축사업’ 대상지로 선정되면서 확보한 국비 4억8,000만 원 등 총 8억8,000만 원의 예산을 투입해 사업을 추진하고 있다.최대호 안양시장은 “드론 배송은 물류 사각지대인 산속 사찰에 새로운 물류망을 열고, 시민들이 공원에서 보다 편리하게 서비스를 누릴 수 있게 하는 생활 밀착형 사업”이라며 “앞으로 드론통합상황실을 기반으로 케이(K)-드론 배송 서비스뿐 아니라 다양한 행정 서비스에도 드론을 접목해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자